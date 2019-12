Basket - Élan Béarnais : entorse de l'épaule pour le capitaine Léo Cavalière

Touché à Boulazac, le capitaine des Vert et Blanc a passé des examens complémentaires ce lundi, il souffre d'une entorse de l'épaule gauche qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu'en fin d'année.

Pau, France

Le capitaine de l'Élan Béarnais Léo Cavalière n'était pas du périple de ce lundi conduisant ses partenaires jusqu'à Vechta, riante bourgade allemande de Basse-Saxe, où les Vert et Blanc doivent disputer un match de Basket Champions League (BCL) ce mardi soir. Et pour cause, l'intérieur devait passer des examens complémentaires pour connaitre la nature exacte de sa blessure, subie lors du 3e quart-temps sur le parquet de Boulazac.

Retour au jeu sans doute en 2020

Le diagnostic, une "simple" entorse de l'épaule gauche, aurait presque tendance à rassurer tant l'Élan semble poursuivi par un mauvais œil ayant déjà envoyé tour à tour Nicolas De Jong, Travis Leslie, Cheikh Mbodj et Tyrus McGee à l'infirmerie. En fonction de ses sensations, Léo Cavalière pourrait revenir en jeu, au mieux, pour le dernier match de l'année face au Mans, mais plus probablement en 2020 et à 100% pour la réception d'Orléans le 11 janvier. L'idée est évidemment de ne prendre aucun risque.

Dans ce laps de temps, "l'energizer" des Vert et Blanc va manquer des matchs qui comptent, et dès ce vendredi soir au Palais des sports face à Chalon, 17e et avant-dernier. Un adversaire simplement à une victoire/défaite de l'Élan (12e) que les Béarnais seraient bien inspirés de ne pas relancer.