Basket - Jeep Élite : L'Élan Béarnais veut "jouer Chalon comme une finale"

Pau, France

L'Élan Béarnais, sans être encore capable de jouer 40 minutes au même niveau, a montré du mieux sur le parquet de Boulazac (victoire 84-83) et même à certains moments à Vechta malgré la défaite (93-86). Une légère embellie que les basketteurs palois aimeraient bien prolonger en cette fin d'année, avec un enchaînement Chalon, Dijon, Le Mans qui laisse peu de marge de manœuvre.

Laurent Vila, le coach de l'Élan Béarnais, avant le match face à Chalon Copier

Gagner en cohésion

La principale difficulté du moment réside dans le fait de trouver le moyen de faire jouer ensemble des joueurs qui se découvrent encore au fil des semaines. Léo Cavalière et Tyrus McGee ayant rejoint à leur tour l'infirmerie, Ekene Ibekwe – déjà très rentable (9,7 points et 7,7 rebonds de moyenne sur ses 3 premiers matchs) – fait presque figure "d'ancien" dans le 5 majeur, lui qui est arrivé en Béarn il y a trois semaines à peine ! Depuis, Ousmane Dramé et Vojdan Stojanovski l'ont imité. "C'est un peu bizarre comme situation, reconnait d'ailleurs Dramé, et c'est un peu difficile de toujours devoir intégrer de nouveaux joueurs, mais quand tu viens avec la concentration et prêt à faire attention aux détails, l'intégration se fait plus rapidement". Parmi les joueurs sur lesquels l'Élan Béarnais pourra compter, Justin Dentmon, autre renfort arrivé en cours de saison. Il a montré du côté de Vechta qu'il avait du talent à revendre (35 points à 9/14 à trois points).

Dans ces conditions, le coach Laurent Vila sait que c'est le jeu collectif qui en pâtit : "On a un jeu au plus simple aujourd'hui, c'est un peu tout ou rien... Un jeu direct, rapide, dans la prise de risque. En changeant l'équipe chaque semaine et en ayant perdu quatre joueurs du cinq majeurs, c'est compliqué". Alors le mot d'ordre, c'est jouer simple. Et si possible durcir le ton défensivement demande le coach des Vert et Blanc : "C'est clair qu'on a des trous d'air, parce que le jeu défensif demande beaucoup de travail collectif. Aujourd'hui c'est compliqué, on a déjà fait évoluer notre défense depuis le début de saison par rapport à nos carences, on a essayé de mettre en place d'autres options pour rassurer tout le monde, et on est en train de repartir de zéro... Certainement aussi que dans notre ADN on n'a pas cette force défensive en nous, c'est double peine".

Ousmane Dramé avant Élan Béarnais / Chalon Copier

Chalon dans le dur offensivement

En même temps, l'arrivée de l'Élan Chalon, avant-dernier, pourrait permettre aux Béarnais de se rassurer. Les Bourguignons sont la 2e plus mauvaise attaque de Jeep Élite (75,2 points de moyenne), et la plus mauvaise équipe à l'adresse (42,3% de réussite en moyenne). Pour autant, l'Élan Béarnais reste 3e plus mauvaise défense de Jeep Élite (85,9 points encaissés en moyenne), gare donc au réveil des individualités chalonnaises, l'arrière Marcus Thornton (11,4 points de moyenne en 27 minutes), mais surtout Justin Robinson, le meneur américain meilleur passeur de Jeep Élite la saison dernière (8,2 en moyenne la saison dernière, 5,6 cette saison). Dernier argument de poids pour les Béarnais, leur force au rebond avec 38,1 prise en moyenne par match avec en fers de lance Ibekwe et Cornelie, si le manque d'adresse de Chalon-sur-Saône se confirme sur le parquet du Palais des sports, Pau-Lacq-Orthez devrait avoir l'occasion de répliquer.

"C'est encore plus important que Boulazac, prévient Laurent Vila, j'espère vraiment un match plein. On ne va pas faire de choses extraordinaires, mais ce qu'on va faire, il faut le faire bien. Attention à cette équipe qui peut se révéler à nous de faire les efforts et de jouer ce match comme une finale".

Élan Béarnais / Élan Chalon, c'est à vivre ce vendredi soir dès 20 heures