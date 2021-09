Basket - Élan Béarnais : Petr Cornelie s'envole pour Denver et la NBA

Voilà Petr Cornelie lancé vers son rêve de NBA. L'intérieur, qui portait jusqu'à il y a quelques semaines encore le maillot de l'Élan Béarnais, a signé un "two-way contract" avec les Denver Nuggets annonce le club ce vendredi. Sur les réseaux sociaux, le récent vice-champion olympique avec les Bleus cet été à Tokyo remercie l'Élan avant d'entamer une nouvelle aventure.

"C’est avec la tête pleine de souvenirs que je quitte Pau"

Concrètement, ce "two-way contract" permet à Petr Cornelie de jouer en NBA avec Denver, mais il donne aussi la possibilité au club de laisser le joueur à la disposition de son équipe de G-League, l'antichambre de la NBA. Cornelie avait été drafté en 2016 par Denver (53e position), sans toutefois percer avec la franchise.

Petr Cornelie, sur son compte Instagram dit au revoir, à sa manière, à l'Élan Béarnais : "Une saison faite de hauts et de bas, de joie, de pleurs, de rire, de sueur, de danse, de doute, etc… J’aimerais via ce post remercier l’ensemble du club de l'Élan pour l’opportunité qui m’a été donné de jouer et de progresser… Plus particulièrement un grand merci au staff (Guillaume, Jimmy, Laurent, Éric…) sans qui l’ensemble de mon projet n’aurait jamais vu le jour. C’est avec la tête pleine de souvenirs que je quitte Pau… Merci à tous les supporters de Pau aussi qui pour certains ont été un grand soutien à chaque moment de la saison bon ou mauvais. J’ai dépassé les objectifs que je me m’étais fixé en début de saison, et je termine cette saison en beauté avec une médaille olympique. Le plus dur commence maintenant... Allez allez l’élan béarnais !"