Basket - Élan Béarnais : repartir fort face à Fos

Pau, France

Les fêtes ont été agréables du côté de l'Élan Béarnais. Comment aurait-il pu en être autrement avec une année 2018 achevée par une série de cinq victoires consécutives et une place de 2e de Jeep Élite à la clé ? À la reprise le 4 janvier, il a donc fallu travailler d'autant plus dur, pour se remettre vite dans le rythme et préparer un début d'année forcément costaud.

Un promu combatif

Sur le papier Fos-sur-Mer n'a pas le profil de l'équipe qui mettra fin à la belle série béarnaise. Promu et avant-dernier de l'élite, le club des Bouches-du-Rhône reste sur trois défaites consécutives, et ne s'est imposé qu'une seul fois loin de sa salle cette saison. Mais « méfiance » est pourtant bel et bien le mot d'ordre côté palois : « Je suis très content que le match soit à la maison et pas là-bas, c'est le match piège par excellence » confiait en début de semaine Léo Cavalière dans Stade Bleu Béarn. « Ne pas se reposer sur notre série » abonde le coach Laurent Vila qui met en garde sur le basket des Fosséens « en première intention, rapide, qu'on ne retrouve pas tous les week-ends mais qui peut poser des problèmes si on ne le prend pas au sérieux ».

La Leaders Cup pour de bon ?

Mathématiquement, l'Élan Béarnais n'a pas encore composté son billet pour Dysneyland Paris, où se disputera la Leaders Cup du 15 au 17 février prochain. Voilà l'autre enjeu de ce match contre Fos, ne plus avoir à compter sur les autres, et idéalement se placer pour une place dans le top 4 et ainsi affronter un adversaire classé de la 5e à la 8e place. Pour cela l'Élan peut compter sur toutes ses forces vives, l'infirmerie est vide, et les doutes quant à l'avenir de Mickey McConnell sont dissipés. Le club compte sur un Palais des Sports garni d'au moins 5.000 supporters pour pousser derrière CJ Harris, 2e meilleur scoreur de l'élite (275 points à 18,3 de moyenne), les All Star Vitalis Chikoko et Donta Smith ou encore Léo Cavalière et consorts, sur la route d'une sixième victoire de rang.

Élan Béarnais / Fos-sur-Mer à vivre ce samedi dès 19 heures 30 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !