Basket - Élan Béarnais : Smith et Chikoko retenus pour le All Star Game

Le pivot Vitalis Chikoko et l'ailier-fort Donta Smith ont été retenus pour disputer le All Star Game le 29 décembre prochain, dans la sélection internationale.

Donta Smith et Vitalis Chikoko, deux maillons essentiels de l'Élan Béarnais.

Pau, France

Il y aura donc deux représentants béarnais cette saison au All Star Game, le 29 décembre prochain à l'AccorHotel Arena. Les deux joueront dans la sélection internationale puisqu'il s'agit de l'ailier-fort américano-vénézuélien Donta Smith, et du pivot zimbabwéen Vitalis Chikoko. Ils ne font pas partie du 5 majeur qui sera coaché par Laurent Legname (JDA Dijon) et Germain Castano (Orléans, Pro B), mais entreront lors des rotations.

Deux pièces maîtresses de l'Élan

Ne manque à l'appel que l'arrière américain CJ Harris, qui lui aussi aurait pu espérer une sélection. Reste que Chikoko et Smith sont bien deux joueurs d'importance pour l'Élan cette saison, puisque Vitalis Chikoko avec 7,5 rebonds en moyenne réalise son meilleur début de saison sous le maillot des Vert et Blanc. De son côté Donta Smith, une des recrues de l'intersaison, passe rarement au travers, en témoigne son évaluation moyenne de 19,5 – 31 face à Chalon-sur-Saône – et sa relation privilégiée avec Chikoko, mais aussi CJ Harris.

Félicitations à Vitalis Chikoko 👏👏, sélectionné pour le #ASG2018

2 ambassadeurs V&B le 29 décembre prochain ✌️#ELANationpic.twitter.com/qmo4bmDJd6 — Elan Béarnais (@EBPLO) November 29, 2018

En revanche, pas de joueur de l'Élan dans la sélection française, malgré le début d'exercice solide de Léo Cavalière. L'an dernier Elie Okobo et Alain Koffi avait disputé le All Star Game du côté de l'Élan Béarnais.