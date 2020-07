Basket - Élan Béarnais : Vee Sanford a signé

Petit à petit, l'Élan Béarnais se met en ordre de marche pour la saison prochaine, et construit patiemment son effectif. Ce mercredi, le club a dévoilé un nouveau nom, celui de Vee Sanford, arrière américain de 1m93 (29 ans), en provenance de Limoges.

Déjà trois saisons en Jeep Élite

Sanford connait en effet bien le championnat de France, puisqu'il a disputé la saison dernière, perturbée par des blessures, avec le CSP, la précédente avec Chalon-sur-Saône, et celle d'avant avec Antibes. Sur ces trois saisons, Vee Sanford tourne en moyenne à 13,9 points (41,4% à 3 points), 3,3 rebonds et 2,6 passes décisives pour une évaluation de 13,4 (27 minutes en moyenne).

"On a pris beaucoup de temps pour sélectionner notre poste 2 car celui-ci aura un rôle majeur aux côtés de Shannon Evans et Rémi Lesca pour scorer et créer du jeu, réagi Laurent Vila sur le site Internet de l'Élan Béarnais. Avec Gérald Ayayi, cela nous permet de disposer d’un maximum d’options sur ces postes d’arrière et de meneur. Lors de mes échanges avec Vee, j’ai ressenti une grande soif de rebond de sa part après une saison avec le Limoges CSP qui l’a laissé sur sa faim."