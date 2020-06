Basket Elite : Charles Galliou rejoint la JDA Dijon la saison prochaine

C'est officiel depuis ce mardi 2 juin. Le septième homme du nouvel effectif de la JDA Dijon Basket sera le champion de France avec l’ASVEL Charles Galliou.

Un joli parcours

Né le 26 décembre 1995, le natif de Saint-Sébastien-sur-Loire a rejoint la formation des espoirs du club villeurbannais en 2013. L’ailier s’est glissé au sein du groupe professionnel dès la saison suivante pour parfaire son évolution jusqu’à finir ainsi son cursus de formation, en 2016.

Prêté deux saisons de suite – à Antibes puis à Lille – il a retrouvé son club formateur en 2018. Depuis son retour, Charles a eu deux années assez exceptionnelles, avec en 2019 un doublé Coupe de France / Championnat de France et en 2020 la découverte de l’Euroleague.

Réaction de l'entraîneur de la JDA Dijon

"Après le départ de Jérémy Leloup vers Pau-Orthez, nous étions à la recherche de son remplaçant. Ayant toujours à l'idée le projet JFL pour l'année à venir, il nous a paru intéressant de faire venir Charles pour la saison prochaine. Joueur intelligent, habitué au haut niveau avec l'ASVEL, nous espérons qu'il apportera des minutes de qualité à notre projet de jeu." - Laurent Legname



Réaction de Charles Galliou

« Je suis très heureux de m’engager pour la saison prochaine avec la JDA. Un club avec de grandes ambitions et des résultats de haut niveau, à l’échelle nationale et européenne. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure, avec Coach Legname et mes nouveaux coéquipiers. L’année dernière s’est arrêtée brutalement pour tout le monde mais il faudra reprendre le travail accompli par le club et les joueurs pour atteindre nos objectifs ! » - Charles Galliou