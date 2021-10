Basket - Elite (J01) : pour Crawford Palmer, le Limoges CSP "risque de passer par des moments difficiles"

Le Limoges CSP débute sa saison du championnat de France Elite de basket ce samedi à 17h00 sur le parquet de Nanterre. Avant cette 1ère rencontre officielle, le directeur sportif Crawford Palmer balaie l'actualité du club limougeaud. Entretien.

Crawford Palmer, dans quel état d'esprit êtes-vous avant ce 1er match de la saison ?

Nous sommes tous intéressés de voir le visage de cette équipe. En sachant que la saison est longue. Comme toujours et surtout à Limoges, il y aura des rebondissements. Il y aura des hauts et des bas. La seule inquiétude que j'ai, c'est sur le fait qu'on a beaucoup changé et jonglé lors de l'avant saison. Il y a eu beaucoup de travail et de bon travail mais Pinkins vient d'arriver. Il n'est pas au meilleur de sa forme. Siim-Sander Vene vient d'arriver aussi. Il y a les blessures d'Assane et de Gerry. Cela nous pose question sur ce que pourrait être le début de saison. Mais je suis excité comme toujours à l'aube d'une nouvelle saison.

Je pense qu'on aura une équipe compétitive

Pas trop de maux de tête cet été pour construire cette équipe avec des moyens visiblement limités ?

Je ne peux pas me plaindre de la masse salariale qui est à notre disposition. Les dirigeants ont fait de vrais efforts pour trouver des ressources et mettre plus de moyens à notre disposition. Nous avons de bons JFL (joueur formé localement), mais ça a un prix qui a un impact sur notre marge de manœuvre pour le recrutement. Mais on a des bons joueurs. Je pense qu'on aura une équipe compétitive. Il faut que le mayonnaise prenne avec les derniers arrivés. Certains sont au début de leur préparation alors que la saison commence. On va bien travailler mais il faudra peut-être un peu de patience pour voir la pleine mesure de cette équipe. Il faut qu'on ai un peu de chance vis-à-vis des blessures mais je pense qu'on va être compétitif. On veut cette coupe d'Europe, on veut revenir en playoffs. On fera avec ce que l'on a.

Il y a 15 à 20% d'abonnés en moins. Reconquérir son public est toujours un enjeu. Mais est-ce aussi important en terme de billetterie pour peut-être ajuster l'effectif un peu plus tard ?

C'est un peu le parti pris. On a gardé des réserves pour ces ajustements là sans aller au bout comme on a pu faire les deux dernières années où on s'était dit qu'il fallait tout mettre tout de suite sur le terrain pour avoir le plus de chances possibles. Là, on s'est dit qu'on serait un peu prudent même si cela nous pose certaines difficultés en début de saison. Après, pour donner envie aux gens de revenir, il y a le style de jeu. L'énergie, une équipe qui se bat, ce sont les 1ers critères pour une équipe limougeaude. On n'a pas toujours eu ça depuis 2 ans. Il faut vraiment qu'on retrouve ça. Cela fait partie du choix de Massimo Cancellieri, son style porté par l'agressivité défensive. Je pense qu'une fois lancée, on a une équipe qui va plaire. Si c'est ce qu'il faut pour convaincre les hésitants de revenir à Beaublanc, je ne suis pas trop inquiet.

Il n'y aura pas de week-end facile

Vos craintes, c'est vraiment le début de saison ?

Si vous m'aviez demandé il y a 2 ou 3 semaines, j'aurais peut-être tenu un discours différent. Mais il y a des choses qu'on va découvrir. Après, si on est constant dans le travail comme on l'a été jusque là, je ne suis pas trop inquiet pour la suite. Cette année encore plus que les autres années, toutes les équipes sont dangereuses. Il n'y aura pas de week-end facile. Mais nous, on va tout faire pour ne pas rendre la vie facile aux autres non plus.

Vous débutez par ce déplacement à Nanterre puis deux matchs à domicile face à Bourg-en-Bresse et Le Portel. Qu'attendez-vous de cette 1ère semaine de compétition ?

Au moins que l'état d'esprit qu'on a instauré lors de l'avant saison reste. Cela doit être une constante. On a des joueurs qui ont faim. On a des joueurs qui veulent montrer ce qu'ils sont capables de faire. On en a d'autres qui sont revanchards. On aura besoin de tout le monde. On a de jeunes meneurs. Pour eux, c'est l'heure de la confirmation. Cette année, il faut vraiment qu'ils montrent que les espoirs placés en eux sont mérités. Il y a le retour d'Hugo Invernizzi à son vrai niveau. Il faut que Nicolas Lang continue au niveau qui était le sien la saison dernière. Et que nos joueurs étrangers fassent le boulot nécessaire pour que l'on soit en réussite. Mais les attitudes sont bonnes, l'état d'esprit est bon. Maintenant, ce sont les matchs qui vont nous dire de quoi cette équipe est faite. On risque de passer par des moments difficiles. Mais on n'a pas peur. Cela fait partie du basket de haut niveau. Ces premiers matchs vont être difficiles. On ne peut pas le cacher. Mais pourquoi pas aller chercher des résultats et se lancer.