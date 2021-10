Basket - ELITE (J02) : le Limoges CSP concède une 1ère défaite à domicile face à Bourg-en-Bresse

Toujours pas de victoire en match officiel cette saison pour le Limoges CSP battu par Bourg-en-Bresse à Beaublanc mercredi. Un match de la 2e journée du championnat de France de basket perdu 59 à 54.

La rencontre :

Dans un match dominé par les défenses, le Limoges CSP a d'abord pris les devants pour mener de 5 points à la pause (29-24). Mais au retour des vestiaires, les joueurs de Massimo Cancellieri étaient sans solution face à des Bressans qui ont pris jusqu'à 12 points d'avance. Les Limougeauds n'ont pas baissé les bras et sont revenus à 54 partout en toute fin de match. Mais ce sont les joueurs de Laurent Legname qui ont mieux géré les dernières possessions pour s'imposer 59 à 54 à Beaublanc.

Les déclarations :

Je sais que nous sommes dans la bonne direction

Massimo Cancellieri :"Je m'attendais à un départ difficile donc pour moi, ce n'est pas un gros problème. C'est un processus. On a besoin de temps. Le problème dans le 3e quart temps, c'est qu'on était trop lents pour lancer nos attaques. Parce qu'on a pas encore la bonne alchimie. Mais on va là trouver. Je sais que nous sommes dans la bonne direction et l'on va avoir du succès."

C'était pas très beau à voir mais notre défense nous a permis de rester dans le match

Laurent Legname :"Quand les défenses sont en avance par rapport à l'attaque, ça donne des matchs étriqués. C'était pas très beau à voir mais notre défense nous a permis de rester dans le match et de faire la différence dans le 3e quart temps. Elle nous a donné du rythme et on a trouvé un peu d'adresse. C'est là où on a fait la différence pour là garder jusqu'au bout malgré le retour de Limoges."

Le joueur top : Hugo Invernizzi

Avec ses 8 points et surtout ses 9 rebonds pour 17 d'évaluation en 33 minutes, Hugo Inverizzi s'est montré combatif et plein d'énergie. Même s'il a parfois refusé des tirs qui semblaient s'offrir à lui.

Le joueur flop : Thimothé Crusol

A Nanterre, il a fait partie des meilleurs limougeauds mais pas mercredi face à Bourg-en-Bresse. Avec 0 point à 0 sur 4 au tir, 0 passe décisive pour 2 ballons perdus, il n'a pas vraiment aidé son équipe. L'ancien pensionnaire de l'Insep doit trouver de la constance. Logique pour un joueur de seulement 20 ans.

La statistique : 5

Avec seulement 5 points marqués pour 21 encaissés dans le 3e quart temps, le Limoges CSP a vu son adversaire faire la différence au retour des vestiaires. "On a lancé nos attaques trop lentement et on trop tiré à 3 points face à la défense très agressive de Bourg dans la raquette" regrettait après le match l'entraineur du Limoges CSP.

L'info en plus :

Beaublanc n'a pas fait le plein pour cette 1ère sortie officielle de la saison à domicile. En revanche, la zone réservée aux étudiants, là où se trouvaient avant les Phénix, était pleine à craquer. Le club cherche visiblement à séduire un public plus jeune et c'est à souligner. Même si rester debout et être entassé derrière un panier n'est peut-être pas le moyen le plus sympa de découvrir le palais des sports.