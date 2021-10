Basket - ELITE (J03) : la renaissance du pivot cubain du Limoges CSP Grismay Paumier

Le pivot du Limoges CSP Grismay Paumier est aussi attachant que précieux cette saison au Limoges CSP. Un club qu'il a failli quitter cet été, tout comme le basket professionnel. Alors que son club reçoit Le Portel ce samedi à Beaublanc (20h) pour le compte de la 3e journée du championnat de France Elite de basket, il revient sur sa fin de saison plus que délicate sous les ordres de Mehdy Mary.

Quand je rentrais à la maison, mon fils voyait que ne j'étais pas bien

Cantonné au banc de touche après les arrivées de Bruno Caboclo et Maciej Lampe, il a sérieusement songé à tout plaquer. "Je voulais aller jouer en Nationale 2 et commencer ma reconversion. J'en avais marre du basket. La fin de l'année dernière, c'était un peu compliqué. Quand je rentrais à la maison, mon fils voyait que je n'étais pas bien. Mais mes parents m'ont dit qu'il ne fallait pas lâcher, que j'avais tellement galéré pour arriver à ce niveau qu'il fallait continuer et que ça allait payer" rembobine en français le pivot limougeaud.

Tout a basculé en un été pour Grismay Paumier

Ses parents sont ses meilleurs conseillers ! Car cet été, avec l'arrivée de Massimo Cancellieri, le départ de Jerry Boutsiele et des finances limitées, le club a décidé de le garder et d'en faire son pivot numéro 1. "C'est la vie ! On voit que ça peut changer d'une année à l'autre. Il suffit que le coach donne sa confiance et de faire le travail" commente sobrement un joueur aussi discret en dehors des terrains que "solide et concentré" sur le parquet comme le souligne son entraineur Massimo Cancellieri.

Je garde la tête sur les épaules

Le coach pour qui Grismay est "un bijou" vu son profil unique dans le secteur intérieur limougeaud cette saison. Mais si son statut a radicalement changé avec un temps de jeu de 25 minutes de moyenne et une place dans le 5 de départ lors des deux premiers matchs, cela ne change absolument rien à son approche du métier :"je garde la tête sur les épaules. J'essaye de faire du mieux possible. Cela ne change rien. Mon but, c'est de jouer au basket, de gagner la confiance du coach et de jouer plus de minutes. En ce moment, j'ai tout ça. Je ne vais pas me plaindre !"

Et s'il devenait un chouchou de Beaublanc ?

De toute façon, ce n'est pas le style du garçon. On l'a bien vu la saison dernière. Il n'a rien montré de son désarroi. Lui qui a fui Cuba très jeune et a commencé à jouer pour des miettes dans les divisions inférieures en Espagne avant de venir en France et de grimper les échelons jusqu'à son arrivée dans l'élite du basket français il y a un an avec Limoges. Un club où sa pugnacité a failli partir en éclat. Finalement, à 32 ans, il a l'occasion cette saison de vivre pleinement son aventure limougeaude.