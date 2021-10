Basket - Elite (J03) : le Limoges CSP a ouvert son compteur de victoire face au Portel

Le Limoges CSP a décroché sa 1ère victoire de la saison en dominant Le Portel ce samedi à Beaublanc (77-64) pour le compte de la 3e journée du championnat de France Elite de basket.

La rencontre :

A la mi-temps, le Limoges CSP pouvait s'estimer heureux de compter 6 points d'avance grâce à deux tirs primés en toute fin de 2e quart temps. Les Limougeauds ont fait la différence en 2e mi-temps, notamment grâce à l'intérieur Kruise Pinkins, véritable facteur X après une 1ère mi-temps très brouillonne de sa part. Si ce Limoges CSP n'est pas encore séduisant, il est constant en défense et progresse doucement mais surement en attaque.

Les déclarations :

C'est clair que ce match, je ne vais pas le regarder dans 10 ans sur mon iPhone. Mais on prend !

Nicolas Lang :"On est qui pour vouloir toujours la victoire et la manière ? C'est ça quand t'es au Barça ! Ce n'était pas le meilleur match. On a été meilleur à Nanterre mais on a perdu. Ce soir, quand tu es à 0 victoire et 2 défaites et que tu reçois Le Portel, tu sais qu'il faut gagner. C'est clair que ce match, je ne vais pas le regarder dans 10 ans sur mon iPhone. Mais c'est clair et net qu'on prend ! Ce n'est pas un grand match mais j'en ai rien à faire. L'essentiel, c'est de gagner."

Offensivement, on a été très intelligent. C'est ce que j'ai aimé. On a mis le ballon au bon endroit

Massimo Cancellieri :"On a bien défendu. Même si on a fait beaucoup de fautes. Mais je préfère qu'on fasse faute et qu'ils aillent au lancer franc... Et en attaque, on a joué un peu plus libéré dans les 3e et 4e quart temps. Avec des bons tirs, de bonnes pénétrations, on a mis le ballon à l'intérieur et finalement, on a trouvé de l'alternance. Ce qu'on avait pas su faire face à Bourg. Offensivement, on a été très intelligent. C'est ce que j'ai aimé. On a mis le ballon au bon endroit. C'est ma 1ère victoire, je suis très heureux."

Je pense que si on avait été plus constant, ce match se serait joué à quelques possessions

Jo Passave-Ducteil :"On va retenir le positif. On est venu avec de très grosses ambitions. Malheureusement, ça n'a pas payé mais je trouve qu'on a été dans le vrai. Le public a bien poussé. Nous on a fait des erreurs. Je respecte cette équipe de Limoges mais en toute sincérité, je pense que si on avait été plus constant, ce match se serait joué à quelques possessions. Bravo Limoges. Nous, on va continuer de bosser. Je suis persuadé que ça va payer plus tard."

On savait que Limoges avait une grosse défense

Serge Crèvecœur :"Les lancers francs ratés font mal mais c'est surtout l'adresse en général. On aurait pu les faire douter plus et plus longtemps. En attaque, on fait un match plus que correct. On a que 9 pertes de balle. Ce qui est pas mal à Limoges avec la pression du public. C'était propre mais malheureusement, les tirs ne rentrent pas. On savait que Limoges avait une grosse défense. Il y a beaucoup d'intensité aussi. C'est sûr qu'on avait pas 3 heures pour prendre les tirs mais on a quand même eu pas mal de tirs ouverts. On a raté des choses faciles quand on pouvait creuser dans le 2e quart. Mais on était là. C'est intéressant pour la suite."

Le joueur top : Kruise Pinkins

Après une 1ère mi-temps très brouillonne malgré une belle présence au rebond, l'intérieur américain a été le facteur X de ce match. En 2e mi-temps, tout semblait lui sourire. Toujours aussi présent au rebond, il a aussi beaucoup marqué. Avec 18 points, il termine meilleur scoreur du match.

Le joueur flop : Horace Spencer

La présence de ce joueur dans l'effectif reste une énigme. Certes, il n'a pas couté grand chose au club mais quel est son apport pour un poste 5 étranger ? Samedi soir face au Portel, il n'a joué qu'une minute et 40 secondes ! Mais l'entraineur, qui l'a fait venir à Limoges, veut continuer à croire en lui. Jusqu'à quand ?

La statistique : 19 sur 36 aux lancers francs

C'est la terrible statistique du côté du Portel qui a laissé filer 17 points sur la ligne de réparation samedi soir à Beaublanc. Dans un match qui se termine avec 13 points d'écart, c'est forcément dommageable.

L'info en plus : Demonte Harper en panne d'adresse

Si Demonte Harper est un joueur majeur de cet effectif, le combo américain a semblé manquer de lucidité en 2e mi-temps. S'il a apporté son agressivité pour attaquer le cercle quand son équipe en avait besoin, il a manqué presque tous ses tirs pour finir, malgré ses 10 points, à 3 sur 11 au tir et 2 d'évaluation.