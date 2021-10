Basket - Elite J04 : Nicolas Lang et le Limoges CSP n'ont fait qu'une bouchée de la Chorale de Roanne

Le Limoges CSP s'est largement imposé ce vendredi en ouverture de la 4e journée du championnat de France Elite de basket 93 à 70. C'est la 2e victoire de suite pour les joueurs de Massimo Cancellieri et leur 1ère victoire cette saison à l'extérieur.

La rencontre :

Sérieux et adroits de bout en bout, les joueurs du Limoges CSP n'ont laissé aucun espoir à leurs adversaires. Dominants des deux côtés du terrain, les Limougeauds menaient déjà de 13 points à la mi-temps 36 à 49. Si la Chorale de Roanne a essayé de revenir en mettant beaucoup d'énergie, le groupe de Massimo Cancellieri s'est comporté en véritable rouleau compresseur pour s'imposer de plus de 20 points 70 à 93.

Les déclarations :

On n'a pas vraiment eu de gros temps faible - Nicolas Lang

Nicolas Lang :"on n'a pas vraiment eu de gros temps faible. Ils ont essayé de s'enflammer une ou deux fois dans les 2e et 3e quart temps. Mais Siim Sander Vene met un gros shoot à 3 points pour les garder à distance. Il nous fait beaucoup de bien. Ensuite, Hugo met aussi un gros shoot à 3 points pour les garder à distance. Pour moi, ce sont les deux actions les plus importantes de la soirée".

On était censé venir ici et bien défendre. Le but est atteint - Massimo Cancellieri

Massimo Cancellieri :"on a bien joué. On a été solide. On était censé venir ici et bien défendre. Le but est atteint. J'étais un peu inquiet après la 1ère mi-temps parce qu'on a tiré avec de gros pourcentages et je ne voulais pas que l'équipe ne pense qu'à l'attaque. Mais on a fait un bon boulot de ce côté là. Et si on a marqué plus, c'est parce qu'on a mieux défendu. Mais je ne veux pas dire qu'on progresse en attaque. C'est trop tôt. On a un peu mieux partagé le ballon mais je veux voir au prochain match.

Le joueur top : Nicolas Lang

Si CJ Massinburg (12 points, 7 passes décisives, 22 d'évaluation) et Tim Crusol (14 points, 5 passes décisives, 19 d'évaluation) ont livré un gros match, que dire du capitaine Nicolas Lang ? Il n'a presque rien raté pour finir à 27 points dont 6 sur 8 à 3 points, 4 passes décisives et 28 d'évaluation ! En fin de match, il a même eu le droit aux applaudissements des supporters de Roanne. "Cela fait plaisir. Se faire applaudir à l'extérieur, ce n'est pas non plus tous les jours. Je me suis toujours senti bien dans cette salle où j'ai gagné la semaine des AS avec Chalon. C'est une salle basket et ça m'a toujours bien plu" a t-il commenté en conférence de presse d'après-match.

Le joueur flop : Demonte Harper

Très vite touché par les fautes, il a passé plus de temps sur le banc que sur le parquet (7 points, 2 passes décisives, 8 d'éval en 14 minutes). Et quand il est revenu en jeu, il a eu tendance à joué seul et à prendre des tirs difficiles.

La statistique : 28 passes décisives

Le Limoges CSP a terminé avec 28 passes décisives dont 7 pour le seul CJ Massinburg. "Finalement, on a trouvé quelques bonnes passes. Parfois, on a passé le ballon dans les pieds ou aux adversaires, Mais finalement ce sir, on a plus passé le ballon à nos joueurs qu'aux autres. C'est un bon résultat" a commenté le coach après la rencontre.

L'info en plus : Pas de bodega à Beaublanc

Ce vendredi a été le théâtre d'une petite polémique. Alors que le Limoges Handball jouait à Beaublanc, la direction du Limoges CSP a préféré ne pas ouvrir sa bodega voisine du Palais des sports, pour "ne pas court-circuiter l'évènement" du LH. Ce qui n'a pas vraiment plu aux supporters du Limoges CSP qui l'ont d'ailleurs bien fait savoir sur les réseaux sociaux.