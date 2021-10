Basket - Elite J06 : l'entraineur du Limoges CSP veut des joueurs "plus agressifs en défense" samedi au Mans

La rencontre du week-end dernier face à Cholet était "un match à prendre" pour le Limoges CSP. Mais les joueurs de Massimo Cancellieri ont failli, pas aidés par un trio arbitral aussi peu inspiré qu'eux en 1ère mi-temps. "Les arbitres sont les arbitres. On ne peut pas contrôler leurs coups de sifflet. On peut seulement contrôler notre jeu. Même si on n'est pas toujours d'accord avec leurs décisions, on doit s'ajuster, continuer à jouer et trouver comment gagner le match" évacue le meneur Demonte Harper, bien conscient qu'il doit aussi faire beaucoup plus attention aux fautes, surtout en début de rencontre.

Il faut être plus agressif en défense - Massimo Cancellieri

Pour gagner, il va aussi falloir mieux faire pour échapper à la pression sur le porteur de balle. Samedi dernier, les choletais ont perturbé les limougeauds dans leur mise en place offensive. Pour l'entraineur Massimo Cancellieri, cela passe par une meilleure défense :"Il faut être plus agressif en défense. Si tu laisses marquer à chaque fois, derrière, c'est plus facile pour eux de te presser. S'ils marquent, ils peuvent se replacer et te presser. Si tu défends mieux et que tu peux courir, ils ne peuvent pas te presser. C'est ce qu'on doit faire". Pour y parvenir, le retour très probable de Tim Crusol sera forcément un plus.

Le MSB, une équipe très complète à tous les postes

Cela permettra aussi d'économiser un peu un Demonte Harper très utilisé mais un peu moins lucide en fin de match. Face au Mans, il vaudra mieux garder l'esprit clair car leur effectif leur permet d'être constants. "Le Mans est complet. Ils sont très athlétiques. Ils ont une vraie profondeur sur tous les postes avec à chaque fois de très bons joueurs. Quand ceux du banc rentrent, la qualité ne change jamais ni les systèmes. Ce sera très dur" prévient Massimo Cancelliri pour qui le contrôle de l'intérieur TaShawn Thomas sera "l'une des clés mais pas la seule". Il sait aussi que le nouveau meneur manceau Darius Johnson-Odom est "un cauchemar" pour tous ses adversaires.