Basket - Elite J06 : le Limoges CSP chute au Mans, déjà la 4e défaite cette saison

Déjà 4 défaites cette saison pour le Limoges CSP battu au Mans ce samedi à l'issue d'un âpre combat. Mais cela n'a pas suffit. Les joueurs de Massimo Cancellieri ont perdu dans la Sarthe leur match de la 6e journée 77 à 72.

La rencontre :

Après une 1ère mi-temps dominée par le MSB, les Limougeauds accusaient 9 points de retard à la pause. Mais au retour des vestiaires, les joueurs de Cancellieri se sont montrés bien plus agressifs pour immédiatement revenir au score et même passer devant. Ils ont d'ailleurs mené au score une bonne partie de la 2e mi-temps. Mais dans les dernières minutes, ils ont commis trop d'erreurs. Ajoutez à cela les sorties pour 5 fautes de Massinburg pourtant meilleur scoreur (19pts) et de Crusol, et cela donne une équipe de Limoges qui peut nourrir de gros regrets d'avoir laissé passer ce match pourtant à sa portée.

En grande forme : Nicolas Lang

Si Massinburg a terminé meilleur marqueur de Limoges, il a gâché sa fin de match avec une 5e faute stupide. Dans ce contexte, c'est comme très souvent le capitaine Nicolas Lang, 18 points en 36 minutes pour 17 d'évaluation, qui a le plus pesé sur la rencontre. En vain.

Le jour sans : Grismay Paumier

Après un début de saison très convaincant, le pivot cubain semble marquer le pas. Le match de samedi au Mans l'a confirmé. Avec 0 sur 3 au tir et seulement 3 rebonds, Grismay Paumer a terminé avec 0 d'évaluation malgré ses 26 minutes de jeu. Limoges a besoin de plus venant de son pivot titulaire.

La déclaration :

On doit être solides et jouer comme des hommes

Massimo Cancellieri, entraineur de Limoges :"on ne doit pas être des bébés. On doit être solides et jouer comme des hommes. Les erreurs, ce sont les fautes stupides qui font que Massinburg et Crusol ne peuvent pas finir. Ils doivent rester sur le terrain... Ensuite, je suis ouvert. Crawford s'il te plait, ouvre les portes du gymnase pour que les gens viennent à Beaublanc et nous apprennent comment jouer en défense. Parce qu'en ce moment, on ne peut pas défendre. Si quelqu'un veut venir et nous apprendre comment défendre sans faire de faute, je suis ouvert. J'apprendrai".

La statistique : 32 lancers francs à 14 en faveur du Mans

Après le match, l'entraineur s'est montré très remonté après ses joueurs mais aussi les arbitres. Alors que son équipe s'est elle aussi montrée agressive, elle n'a pas obtenu autant que Le Mans. C'est le moins qu'on puisse dire puisque le MSB a terminé à 26 lancers francs marqués sur 32 tentatives là où les Limougeauds ont terminé à 12 sur 14. Un différentiel énorme.

En aparté : Pas de Sim Sander Vene sur le parquet d'Antares

Bien que présent à l'échauffement, l'intérieur estonien, retenu avec son équipe nationale pour la fenêtre internationale de novembre, n'a pas joué une seule seconde samedi soir sur le parquet du Mans.