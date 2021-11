Basket - Elite J07 : le Limoges CSP marche sur Dijon avec un CJ Massinburg tonitruant

Le Limoges CSP a renoué avec la victoire ce samedi soir à Beaublanc. Les joueurs de Massimo Cancellieri ont dominé Dijon 82 à 57 dans leur match de la 7e journée du championnat de France de basket.

La rencontre : une victoire autoritaire et logique de Limoges

Le Limoges CSP s'est montré très agressif dès l'entame. De quoi faire tomber les fautes et rentrer aux vestiaires avec un pécule de 9 points d'avance à la mi-temps. A la reprise, le meneur de Dijon David Holston a ramené les siens à 4 points. Mais les Limougeauds sont restés très concentrés et ont pu compter sur un CJ Massinburg tout feu tout flamme (voir plus bas). Mais le combo américain n'a pas été le seul à briller. Cinq joueurs ont d'ailleurs terminé avec 10 points ou plus : Massinburg (24), Lang (16), Harper (12), Invernizzi (10) et Paumier (10). Sans oublier les bonnes prestations des deux meneurs français Ludo Beyhurst et Tim Crusol, véritables poisons en défense. Une belle victoire d'équipe qui fait le plus grand bien avant un déplacement forcément délicat vendredi sur le parquet de Boulogne-Levallois.

Le joueur en forme : CJ Massinburg était partout

Le combo américain a réalisé un match de mammouth. Toujours très juste et adroit, CJ Massinburg a terminé avec 24 points à 63,6% de réussite au tir, 6 rebonds, 2 assist et 7 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 23 minutes. Du très costaud surtout pour un joueur qui découvre l'Europe après 2 saisons en G-League.

Le jour sans : Chase Simon

Impossible de mettre un Limougeaud dans cette catégorie. Même un Horace Spencer, bien que limité à 4 minutes de jeu, a apporté un peu grâce à son physique. Côté JDA, Chase Simon qui a terminé à 0 sur 9 au tir et -7 d'évaluation en 25 minutes n'aura pas aidé les siens à faire un coup à Beaublanc.

Les déclarations :

Je suis contrarié parce qu'on a perdu au Mans. Très contrarié - Massimo Cancellieri

Massimo Cancellieri, entraineur de Limoges :"C'était un match solide. On a gagné solidement. Et c'est ce qu'on doit faire pour rendre les gens heureux. Mais je suis contrarié parce qu'on a perdu au Mans ! Très contrarié. On a travaillé toute la semaine pour essayer d'avoir une réaction en terme d'énergie. Et pour augmenter le niveau défensif. Comme vous avez pu le voir en début de 3e quart temps, on n'est pas encore une grande équipe avec des grands créateurs en attaque. On doit jouer ensemble. Quand l'agressivité défensive de l'adversaire augmente, on doit être prêt à jouer au même niveau défensif. C'est pour cela que je suis heureux. Parce qu'on a finalement compris qu'on doit défendre. On va jouer à chaque fois contre des équipes plus athlétiques que nous. Donc nous devons être prêts. Il y a des fois où on ne marquera pas pendant 5 minutes mais on devra défendre pendant 5 minutes. C'est ce qu'on doit faire. C'est notre travail."

C'est la 1ère fois cette saison qu'on est tous concentrés pendant 40 minutes - CJ Massinburg

CJ Massinburg, arrière du Limoges CSP :"L'équipe a joué dur. Je trouve que c'est la 1ère fois cette saison qu'on est tous concentrés pendant 40 minutes. Après avoir perdu les deux derniers matchs, l'entraineur nous a bien fait comprendre qu'on jouait mais qu'on ne finissait pas le travail. Et aujourd'hui, la concentration était là. Même le matin au shooting. Et ça s'est vu ce soir sur le parquet. Le plan, c'était de jouer dur. D'être physique. D'essayer de les fatiguer. Ensuite, en seconde mi temps, on a mis de l'intensité et on a pu mettre beaucoup de points. On avait faim de victoire. L'entraineur aussi. Le speech d'avant match n'était pas long. Ils nous a dit qu'on savait ce qu'on devait faire. Tout le monde était mentalement présent ce soir".

Ils ont joué beaucoup plus agressif que nous - David Holston

David Holston, meneur de Dijon :"Ils ont joué beaucoup plus agressif que nous. Ils ont mis des gros tirs, des 3 points. On a fait beaucoup d'erreurs en défense. C'est vraiment frustrant. On doit continuer à travailler. Comme a dit le coach, nous n'étions pas concentrés, ni en défense ni en attaque. C'est un moment frustrant. On doit juste continuer à travailler."

J'ai toujours gardé le club dans mon cœur mais je suis déçu - Nenad Markovic

Nenad Markovic, entraineur de Dijon :"J'essaye de voir le côté positif. Je crois qu'on a la capacité pour jouer un meilleur basket. Nous sommes très frustrés mais on a une semaine pour travailler. On a besoin de beaucoup travailler sur notre concentration et pas seulement au niveau basket. Mon retour à Beaublanc ? Je remercie le club et les fans. Ils ont été gentils. C'était un grand moment pour moi car j'ai toujours gardé le club dans mon cœur mais je suis déçu par le match que l'on a joué. Mais merci au club et aux fans".

La statistique : 31 points pour les joueurs du banc

Si le 24 sur 27 de Limoges aux lancers francs mérite d'être souligné, c'est aussi le cas de l'apport au scoring des joueurs du banc. Ils ont amené 31 points samedi soir contre 15 aux remplaçants bourguignons. Ceci dit, cette stat est un peu en trompe l'œil puisque 24 de ces points sortent des mains de CJ Massinburg.

En aparté : une zone étudiante désertée

Si la 1ère expérience dans la zone étudiante a permis de faire venir de nombreux jeunes entassés derrière le panier où se trouvait auparavant le tribune des Phénix, force est de constater qu'il y a encore du travail pour leur donner envie de revenir voir jouer le Limoges CSP à Beaublanc. Samedi soir, la zone est restée pratiquement vide tout au long du match.