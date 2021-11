Basket - ELITE J08 : le Limoges CSP trop juste s'incline sur le parquet de Boulogne-Levallois

Après une entame délicate, le Limoges CSP a joué presque tout le match en défense de zone et cela aurait pu payer mais les joueurs de Massimo Cancellieri, qui ont perdu 16 ballons, ont finalement chuté 80 à 74 sur le parquet du leader du championnat de France de basket.

La rencontre : Si près si loin sur le parquet du leader

Après un 1er quart temps dominé par les franciliens des deux côtés du parquet et après avoir accusé jusqu'à 14 points de retard en 1ère mi-temps, les joueurs de Masssimo Cancellieri sont revenus peu à peu au score. En se montrant agressifs en attaque et grâce à une défense de zone, ils ont perturbé les joueurs de Vincent Collet pour atteindre la pause avec seulement 2 points de retard 41 à 39. Même s'ils ont mis 4 minutes pour marquer leurs premiers points en début de 3e quart, les Limougeauds ont tenu tête à leurs adversaires jusqu'au bout. Mais ils n'ont pas su faire fructifier leur ultra domination au rebond en abusant du tir longue distance. Au final, c'est une nouvelle défaite frustrante pour le Limoges CSP.

L'homme en forme : Grismay Paumier en double double

Après une période de moins bien, le pivot cubain a été très rentable à Levallois. Mais ses 15 points à 6 sur 9 au tir, ses 11 rebonds dont 8 offensifs pour 25 d'évaluation n'auront pas suffit pour permettre à Limoges de créer la surprise sur le parquet du leader de Boulogne-Levallois.

Le jour sans : Demonte Harper n'y était pas

Maître à jouer de Massimo Cancelieri, Demonte Harper n'a pas apporté suffisamment vendredi soir à Levallois. Toujours fâché avec son tir longue distance (0 sur 4), il a terminé à 8 points et 3 sur 11 au tir et 5 pertes de balle. Malgré ses 6 passes décisives, il termine à 2 d'évaluation en 31 minutes. Très loin de ce que l'on peut attendre d'un joueur de ce statut.

Les déclarations :

On a été un peu individualiste - Grismay Paumier

Grismay Paumier, pivot du Limoges CSP :"On savait que c'était compliqué de venir gagner ici. A la fin, on a été un peu naïf. On a perdu des ballons. C'est frustrant. On n'a pas su partager le ballon. On a été un peu individualiste. Je crois que ça a fait la différence. Il nous manque de la concentration. Il faut continuer à travailler, étape par étape. Les résultats vont venir.

On ne doit pas être aussi stupide et on doit plus attaquer le panier - Massimo Cancellieri

Massimo Cancellieri, entraineur du Limoges CSP :"Les deux dernières rencontres à l'extérieur, celle au Mans et celle de ce soir sont très similaires. On est bon, compétitif, blablabla. D'accord mais on perd les deux matchs. J'attends avec impatience que cette équipe comprenne quand il est temps de jouer simple, d'aller à l'essentiel. Ce soir, je ne peux pas accepter qu'on perde 16 ballons. C'est impossible de gagner le match. On a dominé au rebond, 35 à 19. 21 rebonds offensifs ? Suis-je aveugle ? Pouvez-vous croire que l'on perde le match avec 21 rebonds offensifs ? Notre grosse erreur, c'est rebond offensif, passe, tir à 3 points. Rebond offensif, passe, tir à 3 points. On n'a pas a être des héros. On doit aller marquer un panier. Même à 2 points. On perd notre concentration. On doit jouer comme on s'entraine. Et on doit perdre comme ça. Si on perd et qu'on joue différemment, que nous sommes différents, c'est un problème. Parce qu'on est organisé pour faire certaines choses. 27 tirs à 3 points, ce n'est pas acceptable. Il faut comprendre le jeu de la bonne manière. Cela me contrarie. On a une chance de gagner à Levallois, on doit la prendre. On ne doit pas être aussi stupide et on doit plus attaquer le panier.

On ne sera pas les seuls à souffrir contre ce CSP là - Vincent Collet

Vincent Collet, entraineur de Boulogne-Levallois :"Je savais que cette équipe de Limoges était solide et que de mon point de vue, elle était sous estimée depuis le début de saison. Parce qu'au delà des victoires glanées et de la dernière qui était importante, il ne fallait vraiment pas grand chose pour qu'il y en ai une ou deux de plus au compteur. Et on comprend mieux pourquoi à la vue du match de ce soir. C'est une équipe qui progresse. Si elle continue, elle va en embêter plus d'un. Je pense qu'on ne sera pas les seuls à souffrir contre ce CSP là. On n'arrivait pas à les lâcher. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé.

La statistique : 21 rebonds offensifs pour Limoges

Le Limoges CSP a ultra dominé le secteur du rebond avec 35 prises contre 19 aux franciliens. Plus impressionnant encore, les 21 rebonds offensifs pour les joueurs de Cancellieri qui après la rencontre regrettait l'orgie de tirs à 3 points pris sur seconde chance. "Vous y croyez que l'on peut perdre ce match avec autant de rebonds offensifs ?" s'est-il interrogé, agacé, devant la presse.

En aparté : heureusement que le presse de Limoges est là

A part les deux journalistes de la presse de Limoges et un confrère de l'AFP, il n'y avait pas un seul journaliste vendredi soir en conférence d'après-match. Comme à Nanterre quelques semaines plus tôt, les seuls journalistes présents étaient ceux de France Bleu Limousin et du Populaire du Centre. Difficile de prendre la lumière médiatique quand on joue au basket en région parisienne.