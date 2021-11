Basket - Elite J08 : pour Vincent Collet, "Limoges défend bien. C'est une équipe qui gène, bien organisée"

Avant le match de la 8e journée du championnat de France de basket ce vendredi (20h30) entre le Limoges CSP et Boulogne-Levallois, le nouvel entraineur des franciliens Vincent Collet nous a accordé un entretien. Il parle de son équipe mais aussi d'une formation du Limoges CSP qu'il craint avant cette rencontre.

Votre équipe est 1ère du championnat avec un bilan de 6 victoires pour 1 défaite. Vous attendiez-vous à un si bon début de saison ?

Non, je ne m'attendais pas à ce que l'on soit 1er au bout de 7 journées. On espérait gagner un certain nombre de matchs mais on n'a jamais de garantie d'autant que notre 1ère sortie a été très compliquée puisqu'on a perdu au Mans dans les grandes largeurs. Mais on a vite retrouvé nos esprits en profitant d'un 2e match face à Monaco qui n'était pas tout à fait au top. A partir de là, on a plutôt bien joué en championnat.

Nicolas Lang est vraiment à son meilleur niveau

Ce vendredi, la meilleure attaque reçoit la 2e meilleure défense. Peut-on parler d'opposition de style ?

Je ne sais pas. J'aime bien quand on défend bien aussi. Mais clairement, Limoges défend bien. On avait pu le constater lors du match amical contre eux en fin de pré saison. Un match engagé et disputé avec un petit score. Ils ont confirmé depuis. C'est une équipe qui gène et qui hormis le match de Cholet, qui était un peu particulier, ils ont toujours été dans les matchs grâce justement à cette défense. Ils ont aussi un jeu qui est bien contrôlé. Et je trouve qu'ils jouent plutôt bien globalement. Ils sont bien organisé avec Nicolas Lang qui est vraiment à son meilleur niveau après la saison passée où il avait déjà brillé. Là, à mon sens, il est encore un petit cran au dessus. Après, opposition de style, je ne sais pas. Je suis content qu'offensivement, on soit plutôt pas mal. On court pas mal, on a du rythme. Mais on essaye aussi d'améliorer notre défense qui parfois n'est pas mal.

On voit qu'il y a de la recherche, qu'il y a pas mal de systèmes spéciaux

Pour votre équipe qui joue l'Europe avec toute la fatigue que cela implique, est-ce que l'un des enjeux est de réussir à avoir de l'énergie et de la concentration ?

C'est effectivement très important. On essaye d'y parvenir et je vous avoue que le comportement de mon équipe vendredi dernier à Châlons-Reims m'a fait plaisir. On revenait de Kuban, on avait voyagé 14 heures la veille. Les joueurs ont fait preuve de concentration, de sérieux pour se préparer. Pour compenser un éventuel manque d'énergie lié au déplacement. Mais c'st vrai que ça revient toutes les semaines. A un moment donné, vous lâchez forcément des petites choses. Le 2e enjeu, c'est que par la force des choses, étant sur le route, vous vous entrainez moins. Quand on est à domicile comme c'est le cas cette semaine, on essaye de compenser un peu mais ça sent quand on observe Limoges par exemple. On voit qu'il y a de la recherche, qu'il y a pas mal de systèmes spéciaux, des choses qui demandent du travail supplémentaire que le coach a pu mettre en place. Pour nous, ça va nous obligé à trouver des solutions et c'est intéressant.

Je le considère comme un joueur à part entière dans notre rotation

Le retour de Bandja Sy étant prématuré, vous avez prolongé la pige médical de l'ancien ailier du Limoges CSP Nobel Boungou-Colo. C'est que vous êtes content de son apport !

Tout à fait. C'est une bonne chose pour nous. Si Bandja était revenu, on ne pouvait pas le conserver mais uniquement pour des raisons financières. Du coup, on peut le garder. Il s'est tout de suite intégré. Il est effectivement productif. Je le considère comme un joueur à part entière dans notre rotation. On a une rotation de 10 joueurs. Ce n'est pas de trop pour les deux compétitions. C'est pour ça qu'on tenait à prolonger sa pige. Pour nous c'est important car c'est quand même 2 matchs par semaine et ça va être le cas pendant plusieurs mois. Donc c'est important d'avoir au moins 10 joueurs confirmés pour tenir le cap sur les deux compétitions. On souhaite se qualifier en Eurocup. Il faut qu'on puisse gagner des matchs même si on sait qu'on va en perdre aussi pas mal parce qu'il y a des équipes qui sont plus armées que nous.