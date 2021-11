Basket - Elite J09 : à Reims, "ce sera un gros test pour notre défense" prévient l'entraineur de Limoges

Si le CSP a l'une des meilleures défenses mais aussi une des pires attaques du championnat, c'est tout le contraire pour Champagne Basket que Limoges affronte ce vendredi soir pour le compte de la 9e journée du championnat de France Elite de basket. "Après Boulogne et Roanne, c'est la 3e équipe au classement des points marqués. Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de possessions. Ils n'ont pas beaucoup de tirs mais ils ont de hauts pourcentages de réussite. La plupart du temps, lorsqu'ils prennent un tir, ils marquent. Ce sera un gros test pour notre défense. On doit jouer encore plus agressif" prévient l'entraineur Massimo Cancellieri.

Il faudra essayer de bien revenir pour limiter le jeu rapide - Nicolas Lang

Pour son capitaine Nicolas Lang, il va falloir limiter leurs individualités. "C'est souvent une équipe qui a de fortes individualités. Je pense que leur coach donne beaucoup de libertés à certains joueurs. Ils ont des têtes d'affiche et il va falloir essayer de limiter ça. Notamment Reynolds qui créé beaucoup pour les autres. Il a joué à Saint Petersburg il y a quelques années. Ce n'est pas n'importe qui. Et sur contre attaque, il faudra essayer de bien revenir pour limiter le jeu rapide" anticipe l'arrière limougeaud qui rejoindra ensuite l'équipe de France pour la fenêtre internationale du mois de novembre.

Le Limoges CSP reste sur deux défaites sur le parquet de Champagne Basket

Le capitaine Limougeaud ne donne aucune importance au bilan récent des champenois qui restent sur 5 défaites. La dernière cette semaine de 20 points en coupe de France sur le parquet de Vichy-Clermont, une formation de Pro B. "A chaque fois, on n'est pas loin à Châlons-Reims mais on perd. C'est une équipe que j'ai toujours beaucoup respecté dans son rôle de poil à gratter. Celui-là, ce serait bien de le prendre" espère Nicolas Lang. Cela permettrait de récompenser le travail de ce groupe, de remonter un peu au classement et de pouvoir travailler sereinement pendant la trêve internationale, sachant que les non internationaux n'auront que deux jours de repos avant de reprendre le chemin de Beaublanc.