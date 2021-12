Basket - Elite J11 : un Limoges CSP sans solution s'incline à Orléans

La rencontre :

Après une bonne entame, le Limoges CSP privé de son capitaine Nicolas Lang menait 19 à 10. Mais la sortie après deux fautes rapides du pivot Grismay Paumier a coïncidé avec le retour d'une équipe d'Orléans devenue plus incisive des deux côtés du parquet et logiquement devant à la pause 47 à 37. En 2e mi-temps, les joueurs d'Orléans ont tout de suite aggravé le score avant de gérer leur avantage face à des Limougeauds sans solution et battu logiquement 80 à 65.