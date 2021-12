Basket - Elite J12 : le Limoges CSP crée l'exploit sur le parquet de Monaco

Après sa défaite à Orléans, le Limoges CSP a très bien réagi en s'imposant à Monaco ce dimanche. Un match de la 12e journée du championnat Elite de basket remporté 83 à 73.

Le match : Limoges devant de bout en bout

Le Limoges CSP a parfaitement entamé son match pour mener 10 à 19 après 7 minutes de jeu. Grâce à une très bonne défense et une prise à deux efficace sur Mike James, les joueurs de Cancellieri comptaient 10 points d'avance après 10 minutes de jeu (14-24) puis 12 points d'avance à la pause (34-46). Seule ombre au tableau, les 4 fautes de Paumier après 18 minutes de jeu. A la reprise, les Monégasques se sont montrés très agressifs pour peu à peu réduire l'écart. Alors que le tableau des fautes n'a cessé de se noircir côté Limougeaud, les joueurs de la Roca Team à 3 points à l'entrée du money time, malgré un CJ Massinburg inarrêtable et un Kruize Pinkins précieux dans ces moments chauds. Une fin de match finalement mieux maitrisée par Nicolas Lang auteur d'un panier plus la faute capital et d'un Demonte Harper tout en maitrise. Ce succès 83 à 73 permet au CSP d'équilibrer son bilan avec 6 victoires pour 6 défaites.

Le joueur en forme : encore et toujours CJ Massinburg

Le combo US du Limoges CSP, déjà auteur de 9 points à la pause, en a cumulé 18 au total sur le parquet de Monaco. Véritable métronome offensif du CSP, il a aussi délivré 6 passes décisives et réalisé 4 interceptions pour finir à 23 d'évaluation en 30 minutes. Encore du très bon travail.

Le jour sans : Hugo Invernizzi en panne d'adresse

L'intérieur limougeaud n'était pas en réussite au tir sur le parquet de Monaco. Il a terminé à 1 sur 5 dont 0 sur 3 à 3 points pour terminer à -1 d'évaluation en 20 minutes.

Les réactions :

Nicolas Lang, capitaine arrière du Limoges CSP :"c'est ça qui est très positif ce soir. On a eu des matchs cette année au Mans ou à Nanterre où on a raté 1 ou 2 shoot à la fin et eux ont mis quelques gros paniers. On a pas réussi à être plus sereins sur les 2 ou 3 dernières minutes. Ce soir, quand Horace prend l'anti sportive, on s'est tous regroupés et on s'est dit que c'était le passé et que maintenant, il fallait réussir à finir ce match. Que ça suffisait de mener dans des matchs et à la fin, de ne pas réussir à exécuter et à finir les matchs. Ce soir, c'est ça dont je suis le plus fier de l'équipe".

La statistique : 1ère victoire pour le CSP à Monaco depuis 1990 !

Ce succès en terre monégasque est le 1er sur le Rocher du Limoges CSP depuis le 13 novembre 1990. Si on regarde l'ensemble des confrontations entre les deux clubs depuis la montée de Monaco en 2016, que ce soit à Monaco où à Limoges, c'est seulement la 3e victoire des Limougeauds.

En aparté : Gerry Blakes pas sur la feuille

Pour cette rencontre de la 12e journée, Massimo Cancellieri a décidé de se passer des services de son combo Gerry Blakes qui avait l'occasion de disputer son 2e match officiel avec Limoges depuis son retour de blessure. Le résultat final donne raison au coach italien d'autant que le pivot Horace Spencer a été très utile suite aux fautes de Paumier. Il a d'ailleurs terminé avec la 2e évaluation du CSP (10 pts, 10 rbds, 15 d'évaluation en 19 minutes). Quand à l'intérieur Kruize Pinkins, il a soulagé les siens quand Monaco revenait fort avec quelques paniers précieux et une faute offensive provoquée à quelques minutes du terme (7 pts, 11 d'évaluation).