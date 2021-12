Basket Elite J13 - Limoges CSP : "si tu prends le boulard avec l'équipe qu'on a ça sert à rien de venir jouer"

Ne comptez pas sur Nicolas Lang ou son entraineur Massimo Cancellieri pour prendre la grosse tête après la probante victoire du Limoges CSP dimanche dernier en principauté de Monaco. Au moment de recevoir Fos-sur-Mer ce jeudi à Beaublanc (20h) pour le compte de la 13e journée du championnat de France de basket, le capitaine limougeaud garde les pieds sur terre. "On a gagné dimanche. Ça reste un très beau match mais il n'y a pas de trophée. Il n'y a rien. Calmos ! Si tu prends le boulard après une victoire avec l'équipe qu'on a, laisse tomber. Ça sert à rien de venir jouer jeudi".

Cancellieri ne veut plus entendre parler de Monaco

Et ce n'est pas son coach qui dira le contraire. "Je veux oublier ce match très vite parce qu'on va jouer l'un des matchs les plus difficiles de la saison à domicile face à Fos. J'ai commencé à me concentrer sur eux juste après le repas de dimanche soir. Tout le monde parle à propos de ce match à Monaco. C'est pour ça que je ne veux plus en parler. Oui on a joué, on a gagné, bravo mais maintenant, stop" prévient Massimo Cancellieri. L'entraineur italien sait très bien que le promu mené par le Limougeaud Edouard Choquet ne compte qu'une victoire de moins que Limoges et est à même de poser des problèmes à son équipe.

On doit être humble à tous les matchs. C'est notre identité

"Fos est une équipe avec des joueurs très expérimentés qui jouent un bon basket. Ils jouent ensemble. Ils ont la 5e meilleure défense du championnat. Ils se battent à chaque match qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, y compris contre les grosses équipes. On doit être super concentré et on doit être humble à tous les matchs. C'est notre identité" explique le technicien des Abruzzes. "Ils ont un gros scoreur avec Kromah à l'aile qui prend beaucoup de responsabilités. Derrière, j'ai l'impression que chacun joue bien dans son rôle. Ça tente des choses en défense. Et c'est une équipe très dangereuse en contre attaque. Il va falloir vite revenir en défense" prévient Nicolas Lang qui a l'occasion juste avant Noël de faire passer le Limoges CSP dans le positif pour la 1ère fois de la saison.