Basket - Elite J13 : le meneur de Fos Edouard Choquet "avec de l'ambition mais sans pression" face à Limoges

Pour la 1ère fois cette saison, le Limoges CSP peut basculer dans le positif avec plus de victoires que de défaites depuis le début de saison. Pour cela, les Limougeauds doivent battre Fos-sur-Mer ce jeudi à Beaublanc pour le compte de la 13e journée du championnat de France Elite de basket. Une équipe menée par le natif de Limoges Edouard Choquet qui aimerait jouer le rôle de trouble fête sur le parquet de Beaublanc. Interview.

Avec un bilan de 5 victoires pour 7 défaites, peut-on dire que cette 1ère partie de saison se passe bien pour Fos-sur-Mer ?

Oui, on est dans les clous de ce que l'on recherche à savoir le maintien. C'est notre objectif. On a très mal commencé parce qu'on a fait un 1er match assez catastrophique contre Chalons-Reims. Mais c'est vrai que depuis, on a gagné contre tous nos concurrents directs. Paris, Le Portel, Orléans et le week-end dernier à Cholet. Plus une victoire bonus puisqu'on a gagné à Nanterre. Donc par rapport à) notre tableau de marche pour le maintien, on est plutôt sur une bonne dynamique. C'est assez positif. On est relativement satisfait de pouvoir arriver à Limoges avec cette petite soupape de sécurité notamment sur les équipes qui sont actuellement reléguables.

On a toujours ce costume de trouble fête qui peut être sympa à porter

Le Limoges CSP vient de s'imposer à Monaco. Les Limougeauds vont être très remontés surtout pour leur dernier match de l'année devant leur public. Comment sentez-vous ce match ?

C'est toujours une petite surprise quand une équipe va gagner à Monaco. Je pense que la victoire à Monaco va les rebooster ben comme il faut. Ce sera un match difficile mais après, on vient de gagner à Cholet. On sait que c'est notre championnat de battre des équipes comme ça qui sont en bas de classement, dans les 5 ou 6 dernières places. Ce match à Limoges, on va le prendre avec de l'ambition mais sans vraiment de pression puisque on sait que dans notre tableau de marche, ce ne sont pas des matchs qui sont absolument nécessaires de prendre. Mais on a toujours ce costume de trouble fête qui peut être sympa à porter. Si on peut aller à Limoges et leur faire un peu peur, ce serait avec plaisir.

On se dit "waouh" ça doit pas être facile tous les jours pour les joueurs

Que pensez-vous du travail réalisé par le nouvel entraineur de Limoges Massimo Cancellieri ?

J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui se forme autour de ce coach. De l'extérieur, c'est toujours compliqué de savoir ce qu'il se passe en interne mais j'imagine que si l'équipe a des résultats malgré peut-être un peu moins de budget et peut-être un effectif un peu moins ronflant que d'autres années, j'ai tendance à me dire qu'il y a forcément un lien avec l'identité que le coach essaye d'insuffler. J'ai l'impression que ça à l'air d'être aussi un personnage. Quand on voit parfois de l'extérieur des vidéos on se dit "waouh" ça doit pas être facile tous les jours pour les joueurs. Mais après, ils ont des résultats. Ils ont une identité vraiment défensive. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se forme autour de ça. Après, il faut voir ce que ça donnera dans la durée. Mais globalement, par rapport à ce qui était vu en début de saison, Limoges arrive relativement à s'en sortir.