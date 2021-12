Basket - ELITE J13 : victoire poussive pour le Limoges CSP face à Fos sur Mer

Le Limoges CSP a eu le plus grand mal à se débarrasser de Fos sur Mer ce jeudi soir à Beaublanc malgré les absences du meneur et de l'arrière titulaires de Fos forfaits de dernière minute pour cause de Covid. Mais les Limougeauds se sont tout de même imposés dans ce match de la 13e journée du championnat de France de basket avec Demonte Harper dans le rôle du MVP avec 22 points, 3 passes décisives et 15 d'évaluation. Prochain et dernier match de 2021 lundi à 20h à Villeurbanne.