Basket - Elite J14 : le Limoges CSP termine 2021 par une victoire de prestige sur le parquet de l'ASVEL

Fin d'année en apothéose pour le Limoges CSP. Après leur victoire à Monaco et leur succès étriqué face à Fos-sur-Mer, les joueurs de Massimo Cancellieri se sont imposés ce lundi soir sur le parquet de l'ASVEL. Si Villeurbanne était très diminué en absence de quatre joueurs majeurs positifs au Covid, les Limougeauds ont du se battre jusqu'au bout pour l'emporter 85 à 83.

La rencontre : victoire aux forceps face à un adversaire décimé par le Covid

Dans les rangs de l'ASVEL, quatre joueurs majeurs manquaient à l'appel pour cause de Covid. Le club a d'ailleurs demandé le report du match, en vain. C'est donc avec 7 professionnels que Lyon-Villeurbanne a fait face à Limoges. Le CSP qui a pris un meilleur départ face à un adversaire désorganisé et sans pivot au point de prendre 13 points d'avance. Mais l'équipe coaché lundi soir par Freddy Fauthoux a ensuite mis toute son énergie pour revenir et passer devant juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les Limougeauds portés par Harper et Massinburg ont été sérieux pour s'éviter une désillusion. Il aura quand même fallu batailler jusqu'à la dernière seconde pour s'imposer. a l'image des précieux rebonds captés des deux côtés du terrain par un Assane Ndoye alors repositionné en 5 à la place d'un Grismay Paumier qui a joué blessé. Un succès 85 à 83, le 3e de suite en championnat, qui permet à la bande de Cancellieri de partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli.

Le joueur en forme : Demonte Harper s'affirme toujours plus

Encore excellent lundi soir, Demonte Harper a joué à sa main sur le parquet de l'ASVEL et a terminé MVP de la rencontre avec 25 points à 10 sur 17 au tir dont 4 sur 8 à 3 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 26 d'évaluation en 29 minutes. "Un putain de bon meneur de jeu" dira de lui le coach juste après la rencontre. A noter aussi les excellentes prestations de CJ Massinburg (20 points, 5 passes, 25 d'évaluation) et d'un Hugo Invernizzi (14 points, 9 rebonds, 21 d'évaluation) auteur d'un tir lointain capital pour remettre le CSP devant dans les dernières instants du match.

Le jour sans : Gerry Blakes très loin du compte

C'est simple. L'arrière US, inexistant en défense, a aussi presque tout raté en attaque pour terminer à 5 points à 2 sur 10 au tir et moins 1 d'évaluation en 15 minutes. A sa décharge, il ne devait pas jouer lundi soir. Face aux absences dans le camp d'en face, l'entraineur a changé d'avis au dernier moment. Face à la presse, Cancellieri a d'ailleurs dédouané son joueur et affirmé que c'était de sa faute.

Les déclarations :

Hugo Invernizzi, intérieur du Limoges CSP :"Vu le contexte, on a vu qu'ils n'ont rien lâché. Qu'ils ont de très bons joueurs. Ils étaient peut-être diminués mais nous n'avons pas fait attention à ça. On est venu pour gagner le match en étant aussi diminué. Cela ne se joue pas à grand chose. On a réussi à mettre deux ou trois shoots à la fin et à mieux contenir leur jeu rapide en perdant moins de balle sur la fin de match. Souvent, les matchs serrés et un peu fous comme ça, c'est un petit peu de chance aussi. Tout le monde a contribué. Ludo est rentré et a fait un très bon job. Assane a pris des gros rebonds à la fin. Demonte a été énorme dans le 3e quart temps. C'est une victoire d'équipe."

Massimo Cancellieri, entraineur du Limoges CSP :"On aime jouer ce genre d'équipe. Aujourd'hui, c'étai uniquement de l'énergie, de l'enthousiasme et le fait de jouer ensemble. Etape après étape, Demonte est en train de montrer qu'il a d'excellentes attitudes de meneur de jeu. Personne ne croit que c'est un meneur mais c'est un putain de meneur. Et Massinburg est super finisseur. Ils ont fait le boulot. Beyhurst a été excellent. Parce qu'il sort du banc en étant dans une situation difficile et il a donné son meilleur. Et i la mieux joué que des joueurs qui jouent 25 minutes."

En aparté : Crawford Palmer confirme son départ

Comme annoncé par nos confrères du Populaire du Centre, Crawford Palmer va quitter le club en fin de saison. D'un "commun accord" selon le directeur sportif du club. Développement à venir sur France Bleu Limousin.