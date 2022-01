Basket - Elite J15 : le Limoges CSP de CJ Massinburg sans pitié face à Paris Basket

On n'arrête plus le Limoges CSP ! Après une 1ère période délicate et à l'issue de laquelle Paris menait de 2 points (42-44), les joueurs de Massimo Cancellieri sont ressortis du vestiaire le couteau entre les dents. Après avoir gagné le 3e quart temps 32 à 9, ils ont ensuite géré pour finalement s'imposer 93 à 76. Le tout avec un CJ Massinburg MVP et qui ne cesse de repousser ses limites (32 points, 9 passes, 9 rebonds, 41 d'évaluation).