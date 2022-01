Basket Elite J15 - Limoges CSP : pour Hugo Invernizzi, Paris Basketball est "un peu un faux promu"

Retour à la compétition ce dimanche à Beaublanc (19h) pour le Limoges CSP. A condition que le covid ne vienne pas gâcher la fête. Vendredi, deux joueurs du groupe pro étaient positifs. Pas de quoi annuler le match mais il faut attendre les résultats des derniers tests ce dimanche pour savoir si d'autres joueurs ont contracté le virus. Si le club peut aligner 7 joueurs professionnels sur le feuille de match, la Ligue Nationale de Basket maintiendra la rencontre. Un match de la 15e journée qui peut permettre au Limoges CSP de poursuivre sa série.

Ne pas revenir en pensant que tout est fait - Hugo Invernizzi

Avant la trêve, les Limougeauds restaient sur 5 victoires en 6 matchs de championnat avec deux succès de prestige sur les parquets de l'ASVEL et de Monaco. "Nous avons bien fini l'année. On a atteint un niveau de jeu satisfaisant. Je pense qu'on prenait du plaisir. Mais il ne fallait pas partir en pensant qu'on était les meilleurs et ne pas revenir en pensant que tout est fait. Il faut recommencer à bosser. Il nous reste 3 matchs pour finir la phase aller. Il n'y a pas énormément de matchs mais ils sont importants" estime l'intérieur Hugo Invernizzi.

Le néo parisien Axel Toupane qualifié face à Limoges

A commencer par ce match de la 15e journée face à Paris Basketball qui vient d'engager l'international français Axel Toupane. Une équipe qui n'a pas grand chose d'un promu selon Hugo Invernizzi :"c'est un peu un faux promu. Quand on voit leur budget et leur recrutement, je ne sais pas si on peut appeler ça un promu. C'est une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience, très côtés. Ils sont bien meilleurs qu'en début de saison. Sur les derniers matchs, ils ont fait chier pas mal d'équipes. Il va falloir s'en méfier."

Notre niveau de concentration doit être au maximum - Massimo Cancellieri

Avis partagé par son entraineur selon qui la coupure a fait le plus grand bien. "Après 5 mois d'un dur travail, ils ne m'ont pas vu pendant une semaine. Ils étaient tous heureux à leur retour" glisse malicieusement Massimo Cancellieri. Le technicien italien attend maintenant de ses troupes une concentration de tous les instants :"notre niveau de concentration doit être au maximum. On doit se concentrer sur les choses que l'on à faire. Si on pense trop à l'adversaire, on fait un pas en arrière en terme d'énergie. Je ne veux pas que ça arrive".