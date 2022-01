Basket - Elite J18 : nouvelle lourde défaite pour le Limoges CSP à Gravelines

Le Limoges CSP semble dans le dur en ce début d'année 2022 avec une nouvelle défaite ce samedi sur le parquet de Gravelines-Dunkerque. Après leur défaite de 30 points à Strasbourg, c'est un nouveau revers pour les joueurs de Cancellieri.

La rencontre : Un Limoges CSP à l'envers offensivement

Si le Limoges CSP n'était qu'à 1 petit point de son adversaire à la mi-temps (36 à 35) les limougeauds avaient déjà perdu 11 ballons. Une tendance qui s'es malheureusement confirmée au retour des vestiaires. Une seconde période à sens unique. Si les joueurs de Cancelieri ont tenu tête en défense, ils sont passé complétement au travers de l'autre côté du terrain. Ils n'ont d'ailleurs marqué que 4 points dans le dernier quart temps. Après la rencontre, le coach a promis beaucoup de travail à ses joueurs dans les jours à venir. Il en faudra pour se remettre la tête à l'endroit après deux revers majuscules à l'extérieur.

Les réactions : La grosse colère de Massimo

En attaque, on a joué comme des merdes - Massimo Cancellieri

Massimo Cancellieri, entraineur du Limoges CSP :"on a 21 ballons perdus, c'est inacceptable. Totalement inacceptable. On ne peut pas jouer un match à l'extérieur et perdre 21 ballons juste parce qu'ils sont agressifs. On s'attendait à ce qu'ils soient agressifs. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas joué de la même manière. On a rien fait en attaque. On n'a pas été capable de faire une passe. Et quand on s'est fait quelques passes, on a enchainé les air Balls et les pertes de balle. On ne peut pas montrer un visage comme ça. Pour moi c'est très simple, en attaque, on a joué comme des merdes. On va travailler très dur dans la semaine. Je vous le promet. A la fin, on a cru qu'on pouvait finir le travail en dribblant. Qu'est ce que c'est que ça ? On se doit de jouer ensemble. On a besoin des 5 joueurs, pas d'un seul joueur à la fois. Là c'est à moi, ensuite c'est à toi. On a de mauvais pourcentages parce qu'on a pris de mauvais tirs. Certains n'étaient pas prêts ou plutôt, personne n'était prêt".

Hugo Invernizzi, intérieur du Limoges CSP :"A Strasbourg on n'a pas trop existé. Là on était quand même a égalité à la mi-temps. Défensivement, on était bien. C'est en attaque où on n'était pas sur nos habitudes de jeu, de passing game, d'intensité. Quand on n'a pas d'adresse et qu'on perd des ballons, on se frustre souvent et on pense qu'on peut faire la différence tout seul en drible. Ils ont été agressifs mais on a voulu continuer à dribbler et sur ce genre de défense, c'est compliqué. On a perdu beaucoup de ballons. 21 ballons perdus, tu ne peux pas gagner à l'extérieur."

Le joueur Top : Nicolas Lang, le seul à surnauger

La capitaine Nicolas Lang a terminé à 17 points et 14 d'évaluation. Il était pourtat ciblé par la défense adverse qui a d'ailleurs limité l'apport du capitaine limougeaud en seconde période. Malgré cela, il a globalement répondu présent.

Le jour sans : Tim Crusol n'y était pas

Il a passé la soirée à se faire engueuler par le coach au point de passer le plus clair de son temps sur le banc. Avec une seule passe décisive pour 5 ballons perdus et aucun point, Tim Crusol a terminé le match à -5 d'évaluation en 12 minutes. Une contreperformance d'autant plus embêtante que CJ Massinburg n'a pas été beaucoup mieux samedi soir sur le parquet de Sportica.

En aparté : tout se passe bien pour les espoirs

Si les pros ont à nouveau lourdement chuté, les espoirs ont décroché à Gravelines leur 11e succès de la saison. Avec un carton offensif du meneur Hugo Desseignet qui a enfilé 25 points avant d'assister au match des pros sur le banc.