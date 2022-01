Basket Elite J18- Limoges CSP :"on ne prend pas le match à la légère parce qu'on a facilement gagné à l'aller"

Malgré leur victoire de plus de 50 points au match aller à Beaublanc, Hugo Invernizzi et ses coéquipiers du Limoges CSP ne fanfaronnent pas avant leurs retrouvailles avec Gravelines ce samedi dans le Nord pour le compte de la 18e journée du championnat de France Elite de basket.

Après 15 jours sans compétition suite au report du clasico face à Pau dimanche dernier, les joueurs du Limoges CSP renouent avec le championnat ce samedi (20h) à Gravelines. Pour l'entraineur Massimo Cancellieri, cette période sans jouer ne devrait pas poser de problème en terme de rythme. A l'entendre, avec les cas de covid et les blessures qui ont perturbé son équipe en ce début d'année, cela ressemblait plutôt à une opportunité. "On a permis à Demonte Harper et Nicolas Lang de mieux se remettre. C'est peut-être une bonne chose. On a aussi travaillé sur nous même. C'est toujours une bonne chose. Si on avait eu une semaine de plus sans jouer, cela aurait été un problème. Mais là, j'espère que non" explique le coach italien.

C'est sûr qu'ils vont nous attendre - Demonte Harper

Demonte Harper aurait quand même préféré jouer pour retrouver la forme. Le combo américain pour qui le Limoges CSP sera forcément attendu dans le Nord après la victoire de plus de 50 points au match aller face à Gravelines :"c'est sur qu'ils vont nous attendre. La dernière fois, nous avons été bons. Je pense que cette fois, ils seront mieux préparés. Je m'attends à un match difficile. Mais on s'est préparé comme on le fait pour chaque équipe. On ne pense pas du tout à ce match aller avec un gros écart. On pense juste à se préparer, aller là bas et gagner". Une ambition mais sans aucune fanfaronnade prévient l'intérieur Hugo Invernizzi :"Si eux ont une extra motivation, c'est de leur côté que ça joue. On ne prend pas le match à la légère parce qu'on a facilement gagné à l'aller. On sait que ce sera une équipe totalement différente que ce qu'ils ont pu proposer chez nous. Nous sommes concentrés."

Leur montrer dès le départ que tu es prêt à les affronter - Massimo Cancellieri

Le Limoges CSP qui à Gravelines devra montrer qu'il est bien là dès l'entame. "C'est très important face à eux de leur montrer dès le départ que tu es prêt à les affronter. C'est le genre d'équipe qui si elle prend confiance, peut battre n'importe qui. Donc il faut toujours rester proche. Essayer de rester dans le match pendant 40 minutes. Ce ne sera pas facile mais c'est ce qu'on veut faire" annonce l'entraineur du Limoges CSP Massimo Cancellieri. Le coach limougeaud qui par ailleurs espère voir arriver un renfort assez vite pour l'intégrer pendant la trêve internationale de février et ainsi pouvoir pleinement compter sur lui pour les nombreux matchs prévus en mars et en avril. Pour l'instant, il faut faire sans et peut-être aussi ce samedi sans un Tim Crusol incertain suite à une blessure contractée cette semaine à l'entrainement.