Basket - Elite J22 : le Limoges CSP éteint le Chaudron et gâche la fête au Portel

Et de 3 pour le Limoges CSP ! Après Pau et Strasbourg à domicile, les joueurs de Massimo Cancellieri l'ont emporté ce samedi sur le parquet du Portel 73 à 59 et ont gâché le match carnaval des Portelois.

La rencontre :

Après une entame parfaite et un 15 à 0 initial, les Limougeauds ont vu leur adversaire revenir à 6 points au cœur de la 1ere mi-temps. Mais les Limougeauds, qui on déployé une zone 2-3 pendant pratiquement tout le match ont vite repris de l'air pour rentrer au vestiaire avec 22 points d'avance (20 à 42). de quoi dérouler tranquillement en 2e mi-temps ? Pas tant que ça. Si les Limougeauds ont maintenu l'écart dans le 3e quart temps, la presse tout terrain des Nordistes a permis au Portel de revenir à 11 points à environ 5 minutes de la fin. Alors que le CSP avait le plus grand mal à marquer, le meneur letton Ingus Jakovics est sorti de sa boite pour inscrire deux paniers très importants et éteindre l'incendie. derrière, les hommes de Cancellieri ont géré beaucoup plus sereinement les dernières minutes pour s'offrir un succès (59-73) précieux dans la course aux playoffs. Le tout sans CJ Massinburg préservé suite à une douleur musculaire à l'échauffement. Une belle soirée pour Limoges avant de recevoir le leader, Boulogne-Levallois, dimanche prochain à Beaublanc.

Le joueur en forme : Nicolas Lang meilleur passeur et rebondeur

Bien que le capitaine n'a tiré qu'à 4 sur 12 points 13 points au final, Nicolas Lang a surtout terminé meilleur passeur et meilleur rebondeur côté limougeaud avec 9 passes décisives et 6 rebonds. de quoi noircir sa feuille de stats et en faire l'acteur majeur de ce succès avec un rondelet 20 d'évaluation en 33 minutes.

Le jour sans : Grismay Paumier encore limité par les fautes

Comme cela arrive assez souvent, le pivot cubain a vite été touché par les fautes tout comme son acolyte au poste 5 Horace Spencer. Mais l'américain a ensuite été plus productif en chipant notamment quelques ballons précieux en défense. Là où Spencer a terminé avec 11 points et 10 d'évaluation, Paumier n'a scoré qu'un petit point pour finir à 3 d'évaluation.

Les déclarations : "Je trouve qu'on a été plutôt solide"

Nicolas Lang, capitaine du Limoges CSP :" ça aurait pu aller très bas si Ingus n'avait pas mis ses deux shoots. Il fallait qu'on trouve quelqu'un et aujourd'hui c'est lui qui a mis ces deux shoots et je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Au final, on a eu des hauts et même quand ça commençait à s'enflammer, o na quand même réussi à être plutôt solide. C'est dommage qu'on ai pas réussi à tuer le match dans le 3e quart temps. Au lieu de ça, tu termines le 3e quart temps avec moins de 20 points d'avance. Et tu sais qu'ici, ça peut aller très vite. Mais je trouve qu'on a été plutôt solide de ce côté là".

La statistique : 1ère victoire du Limoges CSP au Portel en Pro A

Depuis que les deux équipes croisent le fer en 1ère division et que les Portelois jouent au Chaudron, c'est la toute 1ère victoire du Limoges CSP. Cela donne du relief à ce succès alors que les Nordistes ont tout de même remporté 5 de leurs 8 derniers matchs.

En aparté : Changement de dernière minute

C'est lors de l'échauffement que le staff a préféré préserver le combo US CJ Massinburg. Avec lui, pas sûr du tout que Massimo Cancellieri déploie une défense de zone pendant tout le match. Mais la stratégie a été payante pour le Limoges CSP. "La défense parfaite pour un match comme ça" glissait l'ancien limougeaud aujourd'hui ailier au Portel Mathieu Wojciechowski.