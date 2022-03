Basket - Elite J24 : fin de série pour un Limoges CSP à l'envers à Cholet

Encore privés de trois joueurs pour cause de covid (Paumier, Pinkins et Jakovics), le Limoges CSP a sombré vendredi soir à Cholet. Un match de la 24e journée perdu dans les grandes largeurs 78 à 54. La semaine prochaine sera très importante avec deux rencontres à Beaublanc face à Orléans mardi et Roanne samedi.