Basket Elite : L'OLB accroche sa 1ère victoire de la saison au bout du suspens

L'image de la soirée sera certainement celle du meneur de jeu de l'OLB, Brandon Jefferson à plusieurs titres. D'abord parce que c'est lui et son sang-froid de serpent qui donne la victoire sur 2 lancer-franc dans les dernières secondes de la partie. Mais c'est lui aussi qui finit meilleur marqueur de la soirée avec 28 unités au compteur. Une belle réaction et une belle revanche pour le texan après son 0 pointé la semaine dernière à Roanne.

Début de match diesel

La soirée avait commencé timidement pour l'OLB, mais petit à petit, après 2 ou 3 minutes le moteur s'est mis en chauffe. L'OLB cédait le 1er quart-temps d'un rien aux béarnais (24-28), mais la réaction lors du 2ème quart temps a fait aux têtes adverses. Orléans passait un 12-0 à l'Elan, qui, sûrement sous la pression défensive de l'OLB qui était montée d'un cran, perdait 6 ballons de suite. Les orléanais viraient logiquement en tête à la mi-temps (47-39)

5/9 à 3 points pour le meneur orléanais Brandon Jefferson © Radio France - Johan Gand

Le 3ème quart-temps était plutôt équilibré (24-23) et l'OLB gardait un bon matelas d'avance (62-71). Puis vint ce dernier quart-temps un peu fou. A 1 minute de la fin, Orléans avait 4 points d'avance et la possession, mais une perte de balle, combinée à une faute anti-sportive permettait aux palois de revenir à 1 point et même de prendre 1 point d'avance sur la possession suivante. La suite, c'est cette faute sur Jefferson, le sans-faute de l'américain au lancer et la joie du palais des sports.

Le palais des sports a retrouvé la belle ambiance des matchs à haut niveau et à suspens © Radio France - Johan Gand

La réaction du coach orléanais Germain Castano

Classement et résultats en temps réel