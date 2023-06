Basket Elite : la JDA recrute Allan Dokossi

Alors que les lignes arrières sont complètes avec les recrutements de Cameron Hunt et Dylan Affo-Mama, la JDA BOURGOGNE DIJON annonce ce vendredi 30 juin le recrutement d**’Allan Dokossi** (23 ans pour 2 m 03) sur le Poste 4!

ⓘ Publicité

Après une première année en Centre de Formation du côté du MSB Le Mans, c’est bien à Fos-Provence qu’Allan va faire ses armes dans le championnat Espoirs en 18-19 (14.2pts + 11.4rbds de moyenne) avant d’être progressivement intégré à l’équipe première, d’abord pour quelques matchs de Betclic ELITE, puis en ProB.

En plein développement dans le Sud dans l’anti-chambre de l’élite (et un passage à Avignon-Pontet en NM1), il participe à la remontée des Byers en 2021 où il y réalisera deux saisons pleines de promesses, dont un dernier exercice plus que convainquant pour un joueur de son âge (8.1pts + 9.1rbds et 15.2 d’éval’).

Un talent que le staff dijonnais va pouvoir accompagner dans un nouveau challenge pour Allan qui découvrira, la saison prochaine sous le maillot de la JDA, la Basketball Champions League !

Effectif 2023-2024 :

Poste 1 : David Holston et Jonathan Rousselle

Poste 2 : Cameron Hunt et Robin Ducoté

Poste 3 : Gregor Hrovat et Dylan Affo-Mama

Poste 4 : Allan Dokossi

Poste 5 : Jacques Alingue