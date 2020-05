Basket Elite : le retour de Jacques Alingué à la JDA à Dijon

C'est avec une fierté non dissimulée que la JDA Dijon Basket annonce ce jeudi 21 mai le retour de Jacques Alingué, un joueur qui a marqué le club ces dernières saisons. Une grave blessure au tendon d’Achille à la mi-mai 2018 avait marqué un coup d’arrêt terrible pour lui, mais ne l’avait pas empêché de signer quelques semaines plus tard à Strasbourg : un challenge excitant et mérité pour le natif d’Avranches. Pourtant en décembre 2018 : nouveau coup d’arrêt et nouvelle blessure au tendon ! Une année noire qui l’écarte presque un an des parquets.

Quatre très belles saisons à Dijon

Ce guerrier a réalisé quatre très belles saisons à Dijon entre 2014 et 2018 Il a su trouver un nouveau point de chute en Jeep Elite, la saison dernière, au Mans. Après un petit temps d’adaptation, histoire de retrouver des sensations et de s’intégrer au style de jeu du MSB, Jacques Alingué a su très vite se faire une place dans l’effectif. Avant la suspension du championnat, il tournait à 6,9 points, 4,7 rebonds, 1,6 passes décisives pour 11,5 d’évaluation en 24 minutes sur le parquet. Aux côtés de David Holston et Axel Julien, il est évident que Jacques Alingué va très vite retrouver les automatismes voire cette connexion qui ont fait de lui le joueur exceptionnel que le staff dijonnais encore en tête.

La réaction de Laurent Legname, l'entraineur de la JDA Basket

"C'est avec un grand plaisir que je vous annonce le retour de Jacques à la JDA Dijon. Il n'est pas nécessaire de revenir sur les qualités de l'Homme, ni même sur celles du joueur tant il a marqué l'Histoire récente du club. Les 3 derniers mois avant l'interruption de la saison m'ont conforté dans l'idée que Jacques était revenu à 100% de ses capacités, en atteste ses performances avec le club du Mans. Aussi, dans un collectif et avec un coach qu'il connaît, Jacques trouvera - je l'espère - rapidement sa place, et apportera à la fois ses qualités défensives et offensives au sein de notre effectif." - Laurent Legname

L'enthousiame de Jacques Alingué

"Tout d'abord, je souhaite remercier le club du MSB qui m'a fait confiance après ma blessure. J'ai passé une très belle année là-bas. Mais Dijon est une place particulière dans mon cœur et je suis très content de retrouver d'anciens coéquipiers, le staff, mais aussi les supporters que je connais bien. J'ai beaucoup évolué dans et grâce à ce club, donc bien évidemment, c'est pour moi un très grand plaisir que de revenir ici. Je sais comment fonctionne la structure et son environnement ce qui va me permettre de très vite retrouver mes habitudes pour tout de suite pouvoir me focaliser sur le terrain. Les Dijonnais le savent, mais ma soif de victoires est toujours aussi présente et j'arrive avec la volonté d'aider l'équipe à engranger autant de victoires que cette année." - Jacques Alingue