Basket Elite - Limoges CSP : Massimo Cancellieri, "je serais surpris si on ne fait pas un bon match"

Ça s'annonce chaud bouillant ce dimanche après-midi à Beaublanc ! Le Limoges CSP, qui vient d'enchainer 5 défaites toutes compétitions confondues reçoit son grand rival, l'Elan Béarnais à partir de 17h00. Si les Limougeauds ne sont pas au mieux, le match de mardi à Bourg-en-Bresse laisse entrevoir de meilleurs lendemains. "Le dernier match était beaucoup mieux que les deux précédents. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Si nous sommes consistants et qu'on joue 40 minutes et pas 35, on sera sur le bon chemin. Maintenant pour nous, tous les matchs sont des matchs de playoffs" estime le meneur Ingus Jakovics, qui compte bien élever son niveau de jeu pour aider sa nouvelle équipe à finir dans le Top 8.

On a ce figthing spirit dans notre ADN. On va le montrer au prochain match - Massimo Cancellieri

Pour espérer rebondir face aux Béarnais, les joueurs du CSP devront se battre pendant 40 minutes. Et ils le feront annonce l'entraineur Massimo Cancellieri :"pendant 4 matchs, on a perdu un peu notre figthing spirit. Pas sur l'ensemble des matchs mais sur de petites périodes. Quand quelque chose n'allait pas, on abandonnait. Ce n'est pas arrivé lors du 2e match à Bourg. On a ce figthing spirit dans notre ADN. On va le montrer au prochain match. J'en suis sur. J'en mettrai ma main sur le barbecue. Je serais surpris si l'on ne fait pas un bon match". Mais pour ce clasico, pas de grand discours technicotactiques chez l'entraineur italien. A ses yeux, il faut surtout que les joueurs prennent beaucoup de plaisir, en communion avec le public.

C'est à nous de faire parler notre défense - Hugo Invernizzi

"Pour jouer avec beaucoup d'enthousiasme, nos joueurs doivent prendre plaisir et sentir les sensations que cet endroit peut leur donner. Ils doivent rester ensemble avec le public et prendre du plaisir. C'est le mot" explique le coach, qui cherche peut-être aussi à enlever un peu de pression au groupe. Car le plaisir de jouer ne suffira pas. Il faudra aussi défendre le plomb. "On sait qu'on ne doit pas les laisser développer leur jeu. Ils peuvent être dangereux sur tous les postes. C'est à nous de faire parler notre défense. On sait qu'on peut très bien défendre la plupart des matchs. A nous de les limiter. Un clasico, ce n'est pas un match comme les autres. Ça va se jouer dans l'engagement" estime Hugo Invernizzi, bien déterminé à aider le Limoges CSP à sortir de l'ornière.