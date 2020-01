Basket : Emmanuel Brochot et Jean-Denys Choulet de retour à la Chorale "pour sauver le soldat Roanne"

Ils ont tous les deux été président et entraîneur du club Roannais il y a des années. Emmanuel Brochot et Jean-Denys Choulet font leur retour à la Chorale de Roanne, pour tenter de sortir de club de l'impasse et lui éviter la relégation en Pro B.

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, la Chorale de Roanne annonce le retour d'un duo qui a marqué le club. Emmanuel Brochot remplace Daniel Perez au poste de président, et Jean-Denys Choulet prend le poste d'entraîneur du club, en remplacement de Maxime Boire, qui assurait l'intérim depuis le départ de Laurent Pluvy en novembre dernier.

Un challenge énorme

"Déjà à ce moment là, il y avait eu des discussions pour savoir si Emmanuel Brochot n'était pas intéressé pour revenir", explique Jean-Denys Choulet. "Mais lui n'avait pas trop envie et moi je ne voulais pas y aller sans lui. Mais après le match contre Limoges (défaite 89 à 73), il a décidé de s'investir un peu plus pour sauver le soldat Roanne. Alors on s'engage pour une période de 6 mois pour relever ce challenge, mais qui est énorme."

Effectivement ça va mal : les joueurs de la Chorale son 16ème de Jeep Elite et ont encaissé 11 défaites en 17 matchs depuis le début de la saison. Il faut réagir et vite, pour ne pas être condamné à redescendre en Pro B l'an prochain. "Il faut trouver un joueur pour remplacer Johndre Jefferson, qui s'est blessé au tendon d'Achille", enchaîne Jean-Denys Choulet.

Il faut remettre de la hiérarchie et de l'ordre à tous les niveaux et il ne suffit pas de s’appeler Emmanuel Brochot et Jean-Denys Choulet pour y arriver

"Je suis là depuis deux jours, j'ai activé mes réseaux mais ce n'est pas simple. L'équipe a été constituée de façon bancale et la rééquilibrer maintenant c'est compliqué. Il y a des choses à remettre en place, il faut remettre l'église au centre du village, remettre de la hiérarchie et de l'ordre à tous les niveaux et il ne suffit pas de s’appeler Emmanuel Brochot et Jean-Denys Choulet pour y arriver. Je ne pensais pas que la tâche était aussi grande."

Le prochain match de la Chorale aura lieu le vendredi 10 janvier, face à Châlons-Reims.