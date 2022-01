Basket : émotions et retrouvailles pour la JDA face à Bourg-en-Bresse

La JDA reçoit ce samedi les grands voisins de Bourg-en-Bresse et c'est un match de championnat pas comme les autres. Legname, Julien et Chassang : La Jeanne sera opposée à son ancien entraineur, son ancien capitaine et son ancien pivot. Frissons et émotions garantis.

C'est sûr, ce samedi 29 janvier, le cœur des supporters de la JDA va battre un peu plus fort pour un match de championnat. La Jeanne reçoit à 20h30 au Palais des Sports de Dijon l'équipe de Bourg-en-Bresse. Sur le parquet, elle sera donc face à d'anciens sociétaires qui ont marqué son histoire : Axel Julien meneur de jeu durant six saisons de 2015 à 2021 et ancien capitaine de l'équipe. Laurent Legname, entraineur de la JDA à ses côtés durant la même période et Alexandre Chassang, pivot de 2018 à 2021.

Au classement du championnat Betclic Elite, la JDA est 9e, Bourg-en-Bresse est 12e, deux clubs dans le ventre mou du championnat, mais qui ont une histoire commune. Axel Julien avait fondu en larmes à l'issue de son dernier match disputé comme capitaine sous les maillot de la JDA. Ce samedi soir, il remet les pieds pour la première fois au Palais des Sports de Dijon. "C'est vrai que depuis le début de saison, j'avais regardé la date et pense que ça va être vraiment quelque chose de fort, que ce soit au niveau émotion et sur le terrain" confie-t-il.

"Les matchs gagnés au Palais des Sports, c'etait une ambiance folle" - Axel Julien - ex capitaine de la JDA

Axel Julien nous dit pourquoi il a coché ce match sur son calendrier Copier

"J'attends de voir ce que ça va me faire. Mais oui, j'ai énormément de souvenirs. Forcément, en six ans, ce qui remonte, c'est surtout le dernier match avec l'hommage qui nous a été rendu. Ce sont des moments forts. Et puis tous les matchs où on a gagné, c'était une ambiance folle. Il y a pas de match particulier à ressortir, mais tous les rencontres importantes que l'on a remporté avec la salle pleine, ce sont des choses qui marquent. Je m'en souviendrai toute ma vie, ça, c'est sûr."

Les supporters ont aussi coché depuis longtemps la date sur leur calendrier "C'est le match de l'année que les supporters ne doivent pas louper" s'enthousiasme Isabelle Gelinotte, la présidente du Kop Sud. "On a vécu tellement de choses fortes avec eux, je ne quitterai pas la Palais des Sports sans voir pu aller les saluer, papoter un peu avec eux. Ils jouent en rouge, mais cela reste la famille de la JDA. Ils ont mis de l'or sur ce club" glisse-t-elle avec émotion.

"Ils ont mis de l'or sur la JDA" - Isabelle Gelinotte, présidente de supporters

Voila pourquoi ce match tient au cœur des supporters Copier

Les supporters n'ont pas prévu d'accueil ou de banderoles spéciales ce soir pour ne pas troubler les joueurs déjà bien remués par ces retrouvailles. Le Palais des Sports de Dijon devrait être plein, puisqu'en raison de la crise sanitaire la jauge reste limitée à 2.000 places.