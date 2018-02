Orléans, France

Les supporters orléanais attendent ça depuis 2010. L'OLB peut, s'il s'impose cet après-midi, ramener pour la première fois le trophée de la Leaders Cup Pro B à Orléans. Pour soutenir leur équipe, 4 bus de supporters vont quitter Orléans en fin de matinée ce dimanche, direction Marne La Vallée. Cette finale se déroule à Disneyland Paris, environ 500 fans sont attendus pour soutenir les basketteurs orléanais. Ce sera le cas de Sylvianne, supportrice de l'OLB depuis plus de vingt ans. Cette finale, elle ne l'aurait manqué pour rien au monde : " Je vais me lever à 5h du matin, je suis très stressée. On va essayer de se maîtriser un petit peu parce qu'avant le match, on est dans l'excitation puis pendant le match, on va en vouloir aux arbitres donc il va falloir quand même se limiter, voilà, on est sur les nerfs"

Une semaine qui a bien commencé pour Orléans

Et pour préparer ce match, Orléans avait fort à faire contre Chalons/Reims (Pro A), en quarts de finale de Coupe de France. "Un match d'entraînement" d'après certains joueurs mais le test est réussi, les orléanais s'imposent logiquement 82 à 77. Un match référence et qui met le club dans les meilleures dispositions avant la finale contre Denain, dimanche. Les joueurs ont engrangé de la confiance selon Loic Akono, le meneur de l'OLB : " Ça nous redonne de la confiance, vu qu'on a perdu en championnat la semaine dernière. Ce match de Coupe de France, c'est une rencontre qui tombait à pic. On a pu se remettre dans le bain tout de suite et nous redonner la confiance que l'on avait perdu la semaine passée. " Cette défaite contre Denain (79-86), le week-end dernier en championnat, est encore dans tous les esprits orléanais.

Denain, une défaite qui a touché les basketteurs de l'OLB

Les joueurs ont un sentiment de revanche contre cette équipe nordiste "accrocheuse" d'après Germain Castano. Le coach orléanais ne veut pas prendre le huitième de Pro B à la légère : " Lors du dernier match, on a perdu beaucoup de duels et on s'est fait marcher dessus mentalement, surtout en seconde mi-temps. Le bon côté de la chose, c'est que les joueurs vont vouloir montrer qu'ils sont mieux que ça. Il faudra être, au niveau de l'investissement et du mental, à 300 %". Pour se préparer au mieux à ce match, le staff a décidé de décaler les entraînements de la semaine à 14h30, l'horaire de la finale de Leaders Cup Pro B. Les repères ne seront pas les mêmes pour les joueurs, avec ce terrain neutre. Devant l'ensemble du basket français, Orléans fera figure de favori ( actuel leader de Pro B), c'est maintenant aux joueurs d'assumer leur statut.