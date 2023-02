Basket : entre salle de classe et parquets, la folle vie de la capitaine de la SIG Louise Dambach

Le rythme de vie de Louise Dambach est endiablé. La basketteuse originaire d'Uttenheim, près d'Erstein, passe ses journées dans les préfabriqués de l'école Libermann à Illkirch-Graffenstaden à s'occuper de ses élèves de CP. Et tous les soirs, elle s'entraîne avec ses coéquipières au Hall de la SIG.

Elle ne fait pas partie des joueuses professionnelles de l'effectif (elles sont six), un choix voulu et assumé : "Avoir des entraînements tous les soirs, en plus de la journée de travail, déplacement ou match à domicile le week-end, ça laisse très peu de temps libre, ça demande une organisation quasi militaire, sourit Louise Dambach. Pour certains, ça peut être une contrainte. Mais pour moi, c'est un plaisir et j'ai appris à jongler avec ça".

Douzième saison en équipe première

Louise Dambach a été plusieurs fois courtisée par des clubs de l'élite. Celle qui a fréquenté les équipes de France jeunes entre 14 et 20 ans (elle a été deux fois vice-championne d'Europe en moins de 18 ans), est pourtant toujours restée fidèle à la SIG. Elle dispute actuellement, à bientôt 27 ans, sa douzième saison en équipe première.

"Les propositions tombaient chaque fois au mauvais moment, explique-t-elle. Et au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi changer ? Je suis lancé dans le monde du travail, c'est un métier que j'adore. Si je peux combiner avec le basket, je vais faire les deux. Je ne vais pas me lancer dans quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain avec une blessure".

Grâce à sa double vie, Louise Dambach est parfaitement épanouie : "C'est super de voir que les élèves progressent, qu'ils arrivent à lire des phrases, des livres. Et sur les parquets, je me dépense, je suis avec mes amies, je fais ce que j'aime. Ce sont deux choses vraiment complémentaires."

Une capitaine emblématique

Sur les parquets, Louise Dambach reste un élément incontournable. Cette saison en Ligue 2, elle est la meilleure scoreuse, passeuse et deuxième meilleure rebondeuse de son équipe (12,4 points, 3,7 passes décisives et 4,4 rebonds) . Son coach Fabien Kaerlé sait qu'il peut toujours compter sur sa capitaine emblématique : "Louise est dans le combat, l'abnégation. Elle se donne toujours à fond, à 100%, 120%, 130%. Si on va à la guerre avec Louise, on sait qu'on va souvent revenir vivants".

La SIG affrontera Monaco, une autre équipe de Ligue 2, ce samedi en quarts de finale de la Coupe de France (à 20h au Hall de la SIG à Illkirch). C'est une belle opportunité pour atteindre le dernier carré de la compétition. "C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé à la SIG, c'est un événement super important pour nous, s'enthousiasme l'ailière, dont la soeur jumelle Cécile joue également au basket à Geispolsheim en N1 (le troisième niveau français). C'est génial pour le club et les joueuses de pouvoir évoluer à domicile. C'est une occasion en or de se qualifier pour la demi-finale et de jouer sans doute une grosse équipe de Ligue féminine".

Louise Dambach ne sait pas combien de temps encore elle mènera cette double vie. Elle ressent parfois de "la fatigue, mais pas de lassitude, sinon il faudra arrêter".