Basket - Equipe de France : Quel avenir pour Boris Diaw ?

Le Bordelais, capitaine des Bleus, n'a pas pu éviter l'élimination en huitièmes de finale face à l'Allemagne, samedi soir. A 35 ans, sans club depuis le mois de juin, son avenir est incertain. Mais l'entraîneur de l'équipe de France, Vincent Collet, semble toujours compter sur lui.

En foulant le parquet de l'Ülker Sports Arena d'Istambul, samedi soir, Boris Diaw est devenu le joueur français a disputé son 67e match dans un Euro, record pour un joueur français. Au total, il disputait sa 241e rencontre sous le maillot bleu. La dernière ? Ou le Bordelais pourrait-il continuer, et dépasser Hervé Dubuisson, joueur le plus capé de l'Histoire des Bleus, avec 254 sélections ? Il n'a pas souhaité apporter de réponse, à l'issue de l'élimination en quarts de finale.

Boris Diaw : "On verra au moment de remettre les chaussures" Copier

Cette incertitude arrive au moment où le contexte autour de l'intérieur bordelais est particulièrement flou. Sans club depuis le mois de juin, où sa franchise NBA, l'Utah Jazz, n'a pas souhaité le prolonger, Boris Diaw est au chômage. Il l'avait dit avant le début de l'Eurobasket, rester en NBA, la ligue américaine la plus prestigieuse, est une possibilité. Les 30 franchises américaines sont en pleine période de transfert, et peuvent recruter des joueurs libres, à l'image de Boris Diaw. Le capitaine de l'équipe de France pourrait aussi choisir de revenir en Europe, en France ou ailleurs. Ce ne sera en tout cas, à priori, pas aux JSA Bordeaux, dont il a quitté la présidence au mois de juillet. Un retour sur le Vieux continent lui permettrait en tout cas d'être plus disponible pour l'équipe de France.

En piste dès novembre avec les Bleus ?

Vincent Collet : "L'équipe de France a encore besoin de Boris" Copier

En tout cas, le sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet compte toujours sur lui. Les Bleus ne disputeront pas de compétition internationale majeure avant la coupe du monde 2019. Boris Diaw aura alors 37 ans. Mais pour disputer la compétition, en Chine, les Bleus devront passer par une phase de qualifications. Ils affronteront dès novembre, pour la première phase, la Russie et les plus modestes Belgique et Bosnie-Herzégovine. Sans les joueurs évoluant aux Etats-Unis probablement. En tout cas, Boris Diaw a encore le niveau. Meilleur français de ce huitième de finale perdu, il a marqué 13, 13, et 15 points lors des trois derniers matchs.