Basket - Euro féminin : Valériane Ayayi veut prendre du coffre avec les Braqueuses

L'ailière girondine espère jouer un rôle moteur au sein d'une équipe de France qui entame ce vendredi (20h30) face à la Slovénie un Euro tchèque où ses chances sont réelles.

2èmes en 2013 et 2015, les Bleues comptent bien cette fois changer la couleur du métal et fêter par un titre la fin de carrière internationale de Céline Dumerc (34 ans, 256 sélections). Convaincantes lors des cinq matches de préparation avec un sans faute et notamment un succès face à l'Espagne (65-56) à Mulhouse, les Françaises arrivent lancées.

Dans un tournoi ramené à seize équipes, les Braqueuses auront comme objectif de terminer premières de leur groupe pour éviter de passer par la case barrages avant les quarts de finale.

Elles y retrouveront la Slovénie, la Grèce mais surtout la Serbie qui les avait privées du bronze olympique l'an dernier à Rio et de l'or à l'Euro 2015. "C'est sûr que quand on parle de France - Serbie, on a toujours des souvenirs plutôt mauvais, reconnaît Valériane Ayayi. Mais il ne faut pas qu'on mélange les objectifs. Notre objectif, c'est de finir premier et il faudra qu'on s'en donne les moyens".

D'abord résoudre l'énigme slovène

Cela passe par une victoire face à des Slovènes face à qui les Françaises partent un peu dans l'inconnu. "C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations, on ne connaît que quelques joueuses. On ne sait pas à quoi s'attendre, il faudra être prêtes et se méfier. Les seize équipes qui sont là méritent d'y être. A nous de nous rendre le match facile en jouant et en défendant à douze".

Valériane Ayayi et Sarah Michel vont de nouveau croiser la route des Serbes lors de cet Euro. © Maxppp - MaxPPP

Joueuse de complément lors de l'Euro 2013, Valériane Ayayi n'avait pas été retenue pour le Mondial 2014 puis avait été privée au dernier moment de l'Euro 2015 avant de participer à l'aventure des JO.

Championne de France pour la deuxième année d'affilée (avec Lattes-Montpellier puis Villeneuve d'Ascq), la Bordelaise, qui rejoindra Bourges la saison prochaine, s'est maintenant affirmée au sein du collectif. A 23 ans et avec déjà 58 sélections sur son CV, elle compte sur cet Euro pour montrer qu'elle a la maturité nécessaire pour devenir l'une des chefs de file du basket tricolore.