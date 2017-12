Limoges, France

Après le show Danny Gibson et la magnifique victoire du Limoges CSP mardi soir à Berlin (78-84), Kyle Milling et ses joueurs ne voulaient pas crier victoire. Malgré ce 4e succès en 8 journées d'Eurocup, ils n'étaient pas encore certains d’accéder au Top 16.

C'est maintenant mathématique. Bilbao, qui ne peut pas rattraper Limoges, s'est imposé à Belgrade mercredi soir 83-67, annihilant toute chance de qualification aux Serbes. A deux journées de la fin de la phase de groupe, le club limougeaud est certain de poursuivre l'aventure.

Le CSP peut terminer de la 2e à la 4e place de son groupe

Avant le Top 16, Limoges se déplace sur le parquet de Belgrade la semaine prochaine puis reçoit Vilnius à Beaublanc. La deuxième place n'est pas inaccessible mais il faut que les allemands perdent leurs deux derniers matches, à Vilnius et à domicile face à Bilbao, et que Limoges s'impose à Belgrade avant de battre Vilnius de plus de 16 points. Sinon, il y a la 3e place.

Mais est-ce vraiment un avantage ? Tout dépendra des classements des autres groupes, sachant que le 3e du groupe C affrontera le 1er du groupe A, le 2e du groupe B et le 4e du groupe D. Si le CSP termine 4e, il sera opposé au 1er du groupe D, au 2e du groupe A et au 3e du groupe B. Avec un premier match dès le 03 janvier.