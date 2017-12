Le Limoges CSP s'est imposé mardi soir sur le parquet de la mythique Hala Pionir de Belgrade. Un match de la 9e journée de l'Eurocoupe remporté 101 à 98. Avant le match entre Vilnius et Berlin ce mercredi, le CSP monte à la 3e place du groupe C.

Limoges, France

Dans une Hala Pionir en grande partie dépeuplée, le Limoges CSP, déjà qualifié pour le Top 16, n'a d'abord pas forcé en défense. Les joueurs de Kyle Milling se sont même montrés mollassons face à des Serbes déjà éliminés mais déterminés à offrir à leur quelques supporters présents une belle dernière sortie à domicile en coupe d’Europe cette saison. Des serbes adroits de loin qui menaient logiquement de 9 pts à la pause.

Mais les Limougeauds ont durci le ton au retour des vestiaires et se sont imposés sur le fil. Jean Fred Morency, intérieur du CSP :"Le contexte était un peu particulier. On a du chercher d'autres sources de motivation. Au début, c'était un peu bizarre. Eux ont pris le match par le bon bout. Nous pas trop. Mais on est resté dans le match et on est passé devant à la fin. On a encore montré qu'on lâchait pas et qu'on peut arracher les matches. C'est bien."

Même si ils jouent au ping-pong, les gars veulent gagner ! Kyle Milling

Un esprit de compétition salué par l’entraîneur Kyle Milling :"Même sans un véritable enjeu, tous les joueurs veulent gagner. Même si ils jouent au ping-pong, les gars veulent gagner ! Là encore, en 2e mi-temps, ils ont montré qu'ils voulaient gagner ce match. Je leur ai dit avant le match, que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir jouer ici. Si tu aimes le basket, tu sais que cette une salle pleine d'Histoire. Il fallait profiter des moments sur le terrain. Ce n'est pas facile de gagner ici."

Le coach Limougeaud qui est fier de son groupe, et lucide aussi sur son état de fatigue :"Je pense qu'on est fatigué, mentalement et physiquement. Tous les joueurs ont un petit bobo. On a pas arrêté depuis 3 ou 4 semaines. Mais on a gagné ici. Je suis très content. Je ne sais pas si je vais revenir ici un jour. Moi aussi je voulais profiter de cette soirée là." Et il n'est pas le seul. Kenny Hayes (22 pts, 5 passes, 24 d'éval.), Josh Carter (17 pts, 8 rbds, 26 d'éval) et Axel Bouteille (21 pts, 21 d'éval.) en ont aussi bien profité !

Une soirée qui ne s'est pas éternisée dans la grisaille de Belgrade. Le groupe part directement à Dijon ce mercredi pour y disputer son prochain match de championnat vendredi face à la JDA. The show must go on !