Le Limoges CSP va jouer ce mardi soir dans l'une des salles les plus chaudes d'Europe. A l'occasion de la 8e journée de l'Eurocoupe, les Limougeauds, déjà qualifiés pour le Top 16, seront sur le parquet de la Hala Pionir à Belgrade en Serbie.

Limoges, France

Les chants des supporters du Partizan Belgrade ont fait de cette salle l'une des plus redoutées d'Europe. Une salle, comme le dit la devise, "où le miracle habite, où l'argent perd sa valeur, où les enfants tabassent les hommes et où on aime notre réalité." Voilà l'état d'esprit qui habite ce lieu hors du commun dans le basket européen, depuis sa sortie de terre en 1973.

La Hala Pionir où Léo Westermann et Joffrey Lauvergne ont terminé, à la dure, leur formation, sous la houlette de l'ancien entraineur de Limoges Dule Vujosevic. Le général qui avec une bande de gamin, a martyrisé presque toute l’Europe lors de la saison 2008-2009 terminée par une improbable qualification pour le final four de l'Euroleague.

J'espère que ce sera le feu - Jean-Fred Morency

Une salle et une ambiance que de nombreux joueurs du CSP vont découvrir, notamment l'intérieur Jean Fred Morency :"Quand j’ai vu le tirage, j’étais vraiment super content de pouvoir aller dans cette salle. Ces ambiances qu’on ne peut voir qu’à travers un écran, se dire qu’on peut le vivre en vrai, c’est un truc de fou. J’espère que ce sera le feu !" Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Le Limoges CSP est déjà qualifié pour le Top 16 alors que les Serbes sont éliminés.

Le préparateur physique de Limoges, Franck Khun, qui est déjà venu à la Hala Pionir avec les Bleus, ne sait pas trop à quoi s'attendre :"On a regardé la vidéo de leur match face à Bilbao la semaine dernière. Ils ont eu beaucoup de mal à remplir la salle. Il y avait vraiment très peu de gens. En même temps, il y a avait le derby en foot entre le Partizan et l’Etoile Rouge. On va voir si c’était lié au foot, mais elle pourrait être moins chaude que d’habitude."

Je suis excité d'aller à Belgrade - Kyle Milling

Mais pas de quoi doucher l'enthousiasme de l’entraîneur du CSP Kyle Milling :"Même en tant que joueur, je n’y suis jamais allé. Je suis excité d’aller à Belgrade. Une ville qui aime, qui vit, qui transpire le basket. J’espère qu’on pourra encore gagner !" Même si le Partizan Belgrade est en difficulté, il s’agirait d’une nouvelle victoire de prestige pour le Limoges CSP après celles glanées à Bilbao et à Berlin. Un match à vivre en intégralité (20h00) sur France Bleu Limousin.