Basket - Eurocoupe : Le Limoges CSP perd lourdement et logiquement sur le parquet de Vilnius

Il n'y a pas eu photo mardi soir à la Siemens Arena de Vilnius en Lituanie. le Limoges CSP a perdu dans les grandes largeurs son match de la 5e journée de l'Euroicouoe 92 à 76. Un résultat totalement mérité.

Pour les Lituaniens, ce match de la 5e journée de l'Eurocoupe était primordial. Cela s'est vu dès les premières secondes. Face à des Limougeauds encore une fois très tendres en défense, le Rytas Vilnius a fait ce qu'il voulait, au grand désarroi de l'entraineur du CSP Kyle Milling :"On s'attendait à un match très difficile et Vilnius a commencé le match avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'agressivité. Et on a reculé de la première à la quarantième minute."

Kyle Milling pour qui de trop nombreux joueurs, à l'instar de William Howard (2 points à 1 sur 6, 4 ballons perdus, moins 1 d’évaluation), sont passés à côté de leur match :"On avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas à leur niveau. Si tu joue à l’extérieur et que 4 ou 5 joueurs ne sont pas à leur vrai niveau, c'est impossible de gagner à l’extérieur en Eurocoupe."

Il faut rester concentré et travailler - Kyle Milling

Et la "cerise sur le gâteau" pour le coach de Limoges, ce sont les 16 points d'écart à la fin. Une très mauvaise opération en cas d'égalité de victoire avec Vilnius à la fin des matches de cette phase de poule :"Ils ont fait le plus grand écart à la fin. C'est pas bon. Il faut que l'on s'entraine. On manque beaucoup d’entrainement. Lundi soir, on était neuf. Il manque beaucoup de petits détails, de rotations, on est un peu en retard. Ça fait plusieurs semaines que l'on a pas de véritables entrainements. Mais c'est comme ça. Il faut faire avec. Il faut rester concentré et travailler pour avancer".

Il faut maintenant espérer que Belgrade et Bilbao chutent ce mercredi face à Kuban et Berlin. Cela permettrait à Limoges de garder une victoire d'avance sur ces deux concurrents directs au top 16, avant d'aller défier le ténor russe du groupe la semaine prochaine. Avant cela, retour au championnat ce samedi sur le parquet de Boulazac, et en intégralité sur France Bleu Limousin.