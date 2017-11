Basket - Eurocoupe : Le Limoges CSP peut frapper un grand coup dans la course au Top 16

Pendant que les espoirs représenteront le club en Coupe de France, les professionnels du Limoges CSP seront sur le parquet de Vilnius en Lituanie ce mardi soir. Un match de la 5e journée d'Eurocoupe qu'ils comptent bien gagner pour faire un grand pas vers le tour suivant.

C'est une journée historique pour le basket français et pour le Limoges CSP ! Mais il n'y a pas de quoi s'en réjouir. Faute d'un accord sur une nouvelle date pour jouer en Coupe de France face à Hyères-Toulon, que ce soit avec la fédération où son adversaire, le Limoges CSP va disputer deux matches ce mardi. Du jamais vu.

Avant l'Eurocoupe avec les pros, la Coupe de France avec les espoirs !

A 17h00, les espoirs, renforcés par le meneur US AJ English, vont disputer le match de Coupe de France à Poitiers face à Hyères-Toulon. "C'est génial pour nous. C'est une belle opportunité. On est content de pouvoir aider le club. On va tout donner" se réjouit le meneur et capitaine des espoirs Benjamin Delage. "On a rien a perdre. A eux de se faire plaisir et défendre haut les couleurs du Limoges CSP et du centre de formation" estime l'entraineur des espoirs Medhy Mary.

Une heure plus tard, les professionnels débuteront leur match de la 5e journée de l'Eurocoupe sur le parquet de Vilnius, la capitale de la Lituanie. Face à cet adversaire direct dans la course au Top 16 (1 victoire d'avance pour le CSP), les Limougeauds sont conscients de pouvoir frapper un grand coup, à condition de faire beaucoup mieux en défense par rapport au match de Cholet selon le pivot Fréjus Zerbo :"En Coupe d'Europe, le niveau est plus élevé. Il faut être plus concentrés."

S'améliorer en défense pour prétendre à la victoire à Vilnius

"On ne peut pas se permettre de mener de près de 10 points et se faire reprendre en une ou deux minutes, poursuit le plus ancien joueur du groupe. C'est pas possible. En Coupe d'Europe, cela va très vite, et ils ont de très bons joueurs. Il va falloir faire beaucoup moins d'erreurs défensives qu'à Cholet. C'est un match très important pour nous. Si on gagne, on sera à trois victoires. Et on sait qu'il faut quatre ou cinq victoires pour aller au Top 16. C'est un match décisif pour nous."

Mais l'ailier du Limoges CSP, William Howard, préfère relativiser :"On va essayer d'aborder ce match avec confiance et montrer notre meilleur visage. L’équipe a été inconstance et veut trouver de la régularité dans ses performances. C'est un match important mais pas décisif, parce qu'il restera beaucoup de matches derrière. Si on l'emporte à Vilnius et que l'on perd tous les autres matches, ça ne servira à rien. On ne va pas se mettre de pression. C'est un match important mais pas décisif."

En U16, face à la Lituanie, les gens faisaient les singes - William Howard

William Howard va donc retrouver la Lituanie, un vrai pays de basket, mais qui lui a laissé un souvenir mitigé après un championnat d'Europe en jeune avec l’Équipe de France à Kaunas :"Je sais que la Lituanie est un pays de basket, parce que j'ai joué ici un championnat d'Europe en moins de 16 ans. On avait affronté la Lituanie en quart de finale. La salle était pleine, le public poussait et on s'est pris une branlée. Les gens poussaient et ils avaient fait quelques trucs... Ils avaient un peu dépassé la limite. Ils avaient fait les singes et tout... et on avait que 15 ans !"

Des attitudes racistes que l'on espère ne pas revoir ce mardi soir dans la Siemens Arena de Vilnius (capacité : 11 mille places). Une ville qui comme Limoges est connue pour son trolleybus et son amour du basket. Avec une équipe qui marque beaucoup, mais qui encaisse également beaucoup de points selon l'entraineur de Limoges. Pour Kyle Milling, une victoire passe forcément par une bonne défense. Si tel est le cas, le CSP ferait un grand pas vers le Top 16, sachant que mercredi, Belgrade reçoit Kuban et Bilbao affronte Berlin.