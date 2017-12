Limoges, France

Decidemment, on n'est pas au bout de nos surprises avec cette équipe du Limoges CSP ! Les joueurs de Kyle Milling se sont imposés mardi soir sur le parquet de l'Alba Berlin 84 à 78. Dominés au niveau de l'adresse en 1ère mi-temps, ils ont dominé la seconde période, en montant encore un peu plus leur intensité défensive et en retrouvant des couleurs derrière la ligne à 3 points, à l'image d'un Danny Gibson étincelant et auteur d'un beau 4 sur 7 dans cet exercice.

Le sentiment du devoir accompli - Jean-Fred Morency

Face à une équipe déjà qualifiée et qui a laissé beaucoup de temps de jeu au très jeune Bennet Hundt (+de 13 minutes), les Limougeauds ont fait le boulot pour battre la deuxième meilleure équipe du groupe C, sur son parquet. de quoi ravir Jean-Fred Morency :"On a vraiment le sentiment du devoir accompli. On fait une très très grosse partie. On a encore montré une très grosse force de caractère. La 1ère mi-temps était pas simple. On a fait de bonnes choses défensivement mais ils ont marqué des tirs difficiles. malgré ça, on ne lâche pas . On est resté solidaires. On a réussi a encore élever notre niveau d'intensité en défense."

On a un pied et demi au Top 16 mais pas deux - Kyle Milling

Et à l’intérieur de mettre en valeur l'énorme prestation des deux meneurs américains :"En attaque, on a joué juste. Drew et Danny ont été exceptionnels dans l'apport au scoring, l'alternance entre le tir, la passe, les pénétrations. On est vraiment content de nous. On s'en souviendra !" Mais l'entraineur Kyle Milling veut que les joueurs gardent les pieds sur terre :"On a gagné 4 matches mais mathématiquement, rien n'est fait. On est très content parce que c'est une grosse victoire. Mais on a un pied et demi au top 16, pas deux ! Il faut continuer et ne rien lâcher."

Ne rien lâcher à l'image d'un William Howard en difficulté sur son tir mardi soir, mais qui a été énorme en défense, avec notamment, 4 interceptions. Il a su apporter autre choses que ses points. Kyle Milling à raison. Ceci dit, si Bilbao s'impose ce mercredi à Belgrade, le Limoges CSP sera bien au rendez-vous du Top 16 en janvier prochain. Sinon, il faudra finir le travail la semaine prochaine dans la capitale serbe, avec une victoire ou une défaite de moins de moins de 9 points. Un challenge totalement à la portée du CSP face à l'équipe qui a montré le plus de faiblesse dans le groupe C depuis le début de cette campagne d'Eurocoupe.