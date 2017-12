Basket - Eurocoupe : le Limoges CSP s'impose face à Bilbao et se rapproche du Top 16

C'était un match crucial dans la course au Top 16 de l'Eurocoupe. Les joueurs du Limoges CSP l'ont parfaitement abordé pour s'imposer logiquement face à Bilbao 86 à 74, le tout sans Kenny Hayes.

Dans cette phase de groupe de l'Eurocoupe, la règle est simple. Il faut laisser deux adversaires derrière soit pour aller au Top 16. Dans ce contexte, cette 7e soirée européenne de la saison était très importante. Et elle s'est très bien passée pour Limoges. D'abord, parce que le Partizan Belgrade est allé s'incliner à Vilnius, et surtout parce que le CSP a fait le boulot pour s'imposer face à Bilbao 86 à 74.

Un succès lors duquel tous les joueurs ont apporté quelque chose, sauf Kenny Hayes qui souffre d'un mollet. Vu le scénario, avec un gros écart dès le deuxième quart-temps (24-10), l’entraîneur Kyle Milling a pu se permettre de ne prendre aucun risque avec lui. Le Limoges CSP qui menait de 16 points à la pause, a quand même vu des Basques accrocheurs lui souffler sur la nuque. Grâce à son vétéran Alex Mumbru (16 points à 4 sur 7 à 3 points), Bilbao est même revenu à 5 points en seconde mi-temps.

Le Limoges CSP entrevoit déjà le Top 16

Mais comme face à Nanterre quelques jours plus tôt, les Limougeauds n'ont jamais paniqué et ont su s'appuyer sur leurs points forts. A commencer par un véritable partage du ballon (25 passes décisives pour 12 pertes de balle). Les deux meneurs, Dru Joyce et Danny Gibson, ont encore une fois mis une grosse pression sur les meneurs adverses. Ajoutez à cela une belle adresse (62% à 2 points, 48% à 3 points) et cela vous donne une victoire totalement méritée 86 à 74.

Ce 3e succès de la saison en Eurocoupe permet à Limoges de consolider sa 4e place, avec désormais 2 victoires d’avance sur Belgrade et Bilbao. Sachant qu'il ne reste que 3 journées dans cette phase de groupe. Si Limoges a déjà un pied au Top 16, une victoire supplémentaire lui garantirait la qualification au tour suivant. Mais il n'y a rien d'acquis. Si le CSP doit recevoir Vilnius, il doit aussi se déplacer par deux fois, à Berlin la semaine prochaine, et à Belgrade. Mais vu le niveau de jeu affiché ces derniers temps, et avec l'apport déjà évident de son nouveau pivot Lituanien, le groupe de Kyle Milling a de bonnes raisons d'y croire.