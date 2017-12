Limoges, France

Le Limoges CSP peut valider dès ce mardi soir, sa présence au Top 16 de l'Eurocoupe. Mais pour y arriver, il va falloir signer un véritable exploit en s'imposant sur le parquet de Berlin, la 2e meilleure équipe du groupe selon l'entraineur Kyle Milling :"C'est une équipe qui joue très bien au basket, qui se passe beaucoup le ballon. Ils ont un peu moins de création dans leur jeu, mais si on laisse Berlin bouger le ballon, ça va être une longue soirée pour nous. Il faudra être très agressif sur le porteur du ballon."

J'espère qu'ils vont avoir un petit relâchement - Kyle Milling

Mais l'entraineur américain de Limoges a aussi des raisons d'y croire. Depuis la défaite de seulement 8 points au match aller, son équipe s'est bien renforcée :"Le premier match, ils étaient toujours un peu devant mais on a quand même résisté. Il ne nous a pas manqué grand chose. Et aujourd'hui, l'équipe est un peu plus en confiance, avec les apports de Joyce et Lydeka. Eux, ils sont déjà qualifiés. J'espère qu'ils vont avoir un petit relâchement. Nous sommes très motivés pour faire un résultat."

On va essayer de faire un coup - William Howard

Plus qu'un résultat, ce serait un énorme coup, auquel l'ailier William Howard a envie de croire :"Si on gagne, on est qualifié. On va tout faire pour gagner. Il va falloir les pousser et les sortir de leur confort. les éloigner du cercle aussi. A Krasnodar aussi on avait envie d'aller chercher quelque chose, mais ils nous ont bien reçu - rires - Là aussi, on veut aller chercher quelque chose. C'est faisable. Franchement, on va essayer de faire un coup." Si ils parviennent, les joueurs du CSP s'offrirait aussi le luxe de ne pas jouer une partie de leur avenir, la semaine prochaine dans la brulante Hall Pionir de Belgrade.