Limoges, France

Cela ne s'est pas joué à grand chose, mais vu le contexte, cette défaite reste anecdotique. Déjà qualifié pour le Top 16 de l'Eurocup, le Limoges CSP s'est incliné lors du dernier match de la phase de groupe mardi soir à Beaublanc face à Vilnius 69 à 71. Une rencontre lors de laquelle l’entraîneur Kyle Milling a énormément fait tourner son effectif. Le jeune Thimothée Bazille a même joué 11 minutes. Le pivot Fréjus Zerbo a aussi fait son retour à la compétition en passant près de 8 minutes sur le parquet. Au final, Axel Bouteille est celui qui a la plus joué avec 26 minutes de jeu. Drew Joyce (18 minutes) ou encore Mam Jaiteh (15 minutes) ont été économisés en vue de la rencontre de mercredi soir face à Bourg en Bresse, pour le compte de la 15e journée de Pro A.

Vu le contexte, Kyle Milling est satisfait du match de son équipe

Alors si il y a de la déception, elle est toute relative à entendre le coach du CSP :"Vu le contexte, avec un match sans enjeu et deux rencontres en deux jours, je suis satisfait de la prestation de l'équipe. On était présent. Tout le monde a joué, avec beaucoup d'énergie et d'investissement. Défensivement, on était présent même si on a laissé beaucoup de rebonds offensifs. On a perdu mais de toute façon, finir 1er, 2e, 3e ou 4e du groupe, cela ne change pas grand chose. Il n'y aura que des grosses équipes au Top 16. On va jouer contre de très belles équipes." Et c'est mercredi soir que l'on connaîtra tous les adversaires de Limoges au tour suivant.

Se préparer mentalement à un match très dur face à Bourg - Jean-Fred Morency

Avant cela, le Limoges CSP a un autre match à disputer mercredi soir (20h) face à Bourg en Bresse, pour le compte de la 15e journée de Pro A. Un adversaire diminué par les blessures mais qui reste sur deux énormes victoires sur le parquet de l'Asvel et face à Strasbourg. L'intérieur Jean-Fred Morency s'attend à une très grosse adversité :"Ils sont sur une grosse dynamique. Ils ont vraiment de la malchance depuis le début de saison au niveau des blessures, mais ils viennent quand même de gagner face à deux cadors du championnat. C'est un groupe qui se connait bien et qui sait puiser dans ses ressources. On le sait. Ils vont chercher les matches jusqu'à la dernière seconde. A nous de faire le job, d'être solides. Il faut que l'on soit méfiant et prêt physiquement, que l'on se prépare mentalement à un match très dur."

Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin.