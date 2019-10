Basket - Eurocup (J01) : le Limoges CSP chute d'entrée à Bursa

Limoges, France

Avec Christon, Sanford, Ginyard, Invernizzi et Diagne pour débuter son match de la 1ère journée de l'Eurocup, le Limoges CSP a rapidement vu son adversaire flirter avec les 10 points d'avance. Grâce à leur présence au rebond offensif, les Limougeauds se sont offerts des 2e chance et sont d'ailleurs revenus un peu au score avant de voir les Turcs refaire un écart dans les dernières secondes de ce 1er quart-temps (25-15).

Un Limoges CSP à deux visages

Dans le 2e quart-temps, Jerry Boutsiele a rapidement pris sa 2e faute alors que l'autre pivot, Atoumane Diagne, était déjà sur le banc pour 3 fautes... Ajoutez à cela un jeu d'attaque grippé comme lors de l'entame face au Portel, et cela donne une équipe Turque à l'aise pour faire enfler le score. A la faveur d'une défense plus agressive suite à un temps mort de Julbe, le Limoges CSP a semblé enfin entrer dans ce match à la 14e.

Mais il a continué à alterner le bon et le mauvais. Ce Limoges CSP là aurait pu jouer le rôle de double face dans Batman. Sans aucun problème ! Pendant plusieurs possessions, les Limougeauds jouent en équipe et reviennent. Puis ils enchaînent les actions individuelles et les pertes de balle qui vont avec. Leur véritable fil rouge ? L'envie de défendre. Bien qu'imparfaite, elle leur a permis de remporter ce 2e quart (17-18) et de retourner aux vestiaires avec un retard limité à 9 points (42-33).

Il faudra faire beaucoup mieux pour battre Vilnius à Beaublanc

En 2e mi-temps, les Limougeauds ont d'abord trouvé de la continuité dans leur jeu des deux côtés du parquet. De quoi livrer un véritable mano à mano avec Bursa. Mais une énième fois, la fin du 3e quart-temps a vu le jeu du CSP se déliter à tel point que les Turcs ont creusé le plus gros écart du match à la fin de cette période (65-49). Un retard finalement rédhibitoire pour un Limoges CSP qui a donné la vilaine impression de baisser la tête dans le 4e quart.

Une prestation insuffisante pour une défaite logique en Turquie 84 à 71. Si perdre à Bursa n'a rien d’infamant, le niveau de jeu affiché ne pousse vraiment pas à l'optimisme. Il y a encore beaucoup de travail pour Alfred Julbe et ses joueurs. Sachant que la suite, c'est un déplacement difficile à Levallois ce dimanche (16h) en championnat puis le match de la 2e journée de l'Eurocup mardi prochain à Beaublanc face à Vilnius.